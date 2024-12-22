«Трое из ларца»: автохамы продолжают захватывать Новосибирска — они снова облюбовали тротуар у Госбанка

На дорогах Новосибирска продолжается борьба между водителями и пешеходами. Одни пытаются улизнуть от пробок, другие торопятся по своим делам, а кто-то просто не умеет соблюдать правила парковки. НГС собрал новую подборку автохамов за минувшую неделю — наглость некоторых просто поражает.
Открывает нашу подборку водитель Mazda, который решил припарковаться на довольно узком тротуаре во дворе дома на Маркса. Как, по его мнению, по этому участку должны ходить пешеходы — непонятно.
— Очень удобно и недалеко идти. Двор дома № 57 на Маркса, — написал читатель НГС.
По данным НГС, Mazda CX-5 2016 года выпуска зарегистрирована в Новосибирской области, владелец — 60-летняя Екатерина Егоровна П. Подробной информации о женщине найти не удалось.
Наглой парковкой на тротуаре уже никого не удивишь. Такого же мнения наверняка придерживается владелец Chery Tiggo. Он решил оставить своего «китайца» на пешеходной зоне улицы Бориса Богаткова — возле дома № 208/1.
Автомобиль 2023 года выпуска зарегистрирован в Новосибирской области, но информации о владельце корреспонденту НГС, к сожалению, найти не удалось.
Не подумал о пешеходах и водитель черной Toyota Corolla, который припарковался на тротуаре, невзирая на удобство новосибирцев, которым, судя по всему, приходилось обходить машину по проезжей части.
— А что в смысле? , — коротко и иронично написала читательница НГС.
У автомобиля 2012 года выпуска кемеровские номера, но застрахован он в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском. Владельцем «японца», по данным НГС, является 41-летняя Ольга Александровна С. Интересно, что полная тезка женщины проживает в городе Ногинске Московской области.
Помните многострадальную парковку возле здания управления Центробанка в Новосибирске? Осенью на этом участке поставили знаки, запрещающие парковать машины, так как это является пешеходной зоной. Тем не менее, не всех новосибирцев волнуют какие-то там знаки.
— Трое из ларца у Госбанка, — возмутилась читательница НГС.
Хотите насолить сразу пешеходам и велосипедистам? Если да, то берите пример с автолюбителя, который припарковал свою «ласточку» не только на тротуаре улицы Ленина, но еще и вплотную к конструкции, на которой паркуют эти самые велосипеды (зимой они тоже катаются).
— Ну это уже просто из ряда вон. Даже не знаю, как это комментировать, — написал житель Новосибирска.
Honda Accord 2001 года выпуска, как удалось выяснить НГС, принадлежит 36-летнему Кириллу Андреевичу И. Интересно, что страницы мужчины во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» удалены. При этом в записных книжках сибиряк записан у кого-то как полицейский, а у кого-то — как обвальщик.
Ранее НГС публиковал подборку новосибирских автохамов за прошлую неделю.