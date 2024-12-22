«Трое из ларца»: автохамы продолжают захватывать Новосибирска — они снова облюбовали тротуар у Госбанка

Многие автомобилисты, судя по всему, считают пешеходов людьми второго сорта Источник: читатели НГС











На дорогах Новосибирска продолжается борьба между водителями и пешеходами. Одни пытаются улизнуть от пробок, другие торопятся по своим делам, а кто-то просто не умеет соблюдать правила парковки. НГС собрал новую подборку автохамов за минувшую неделю — наглость некоторых просто поражает.

Когда парковочные места во дворе заканчиваются — автолюбители начинают экспериментировать Источник: читатель НГС











Открывает нашу подборку водитель Mazda, который решил припарковаться на довольно узком тротуаре во дворе дома на Маркса. Как, по его мнению, по этому участку должны ходить пешеходы — непонятно.

— Очень удобно и недалеко идти. Двор дома № 57 на Маркса, — написал читатель НГС.

По данным НГС, Mazda CX-5 2016 года выпуска зарегистрирована в Новосибирской области, владелец — 60-летняя Екатерина Егоровна П. Подробной информации о женщине найти не удалось.

Очень интересно, чем руководствовался водитель, когда парковался здесь Источник: читатель НГС











Наглой парковкой на тротуаре уже никого не удивишь. Такого же мнения наверняка придерживается владелец Chery Tiggo. Он решил оставить своего «китайца» на пешеходной зоне улицы Бориса Богаткова — возле дома № 208/1.

Автомобиль 2023 года выпуска зарегистрирован в Новосибирской области, но информации о владельце корреспонденту НГС, к сожалению, найти не удалось.

Обходить «короля дорог» пешеходы, судя по всему, должны по проезжей части Источник: читательница НГС











Не подумал о пешеходах и водитель черной Toyota Corolla, который припарковался на тротуаре, невзирая на удобство новосибирцев, которым, судя по всему, приходилось обходить машину по проезжей части.

— А что в смысле? , — коротко и иронично написала читательница НГС.

У автомобиля 2012 года выпуска кемеровские номера, но застрахован он в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском. Владельцем «японца», по данным НГС, является 41-летняя Ольга Александровна С. Интересно, что полная тезка женщины проживает в городе Ногинске Московской области.

Возле здания Госбанка запретили парковаться еще в октябре, но новосибирские автомобилисты так не считают Источник: читательница НГС











Помните многострадальную парковку возле здания управления Центробанка в Новосибирске? Осенью на этом участке поставили знаки, запрещающие парковать машины, так как это является пешеходной зоной. Тем не менее, не всех новосибирцев волнуют какие-то там знаки.

— Трое из ларца у Госбанка, — возмутилась читательница НГС.

Возможно, это такая акция протеста против самокатчиков Источник: читатель НГС











Хотите насолить сразу пешеходам и велосипедистам? Если да, то берите пример с автолюбителя, который припарковал свою «ласточку» не только на тротуаре улицы Ленина, но еще и вплотную к конструкции, на которой паркуют эти самые велосипеды (зимой они тоже катаются).

— Ну это уже просто из ряда вон. Даже не знаю, как это комментировать, — написал житель Новосибирска.

Honda Accord 2001 года выпуска, как удалось выяснить НГС, принадлежит 36-летнему Кириллу Андреевичу И. Интересно, что страницы мужчины во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» удалены. При этом в записных книжках сибиряк записан у кого-то как полицейский, а у кого-то — как обвальщик.