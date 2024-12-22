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Дороги и транспорт Я паркуюсь как чудак обзор «Трое из ларца»: автохамы продолжают захватывать Новосибирска — они снова облюбовали тротуар у Госбанка

«Трое из ларца»: автохамы продолжают захватывать Новосибирска — они снова облюбовали тротуар у Госбанка

Редакция НГС собрала новую подборку снимков с возмутительной парковкой за неделю

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5 комментариев

Многие автомобилисты, судя по всему, считают пешеходов людьми второго сорта

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На дорогах Новосибирска продолжается борьба между водителями и пешеходами. Одни пытаются улизнуть от пробок, другие торопятся по своим делам, а кто-то просто не умеет соблюдать правила парковки. НГС собрал новую подборку автохамов за минувшую неделю — наглость некоторых просто поражает.

Когда парковочные места во дворе заканчиваются — автолюбители начинают экспериментировать

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Открывает нашу подборку водитель Mazda, который решил припарковаться на довольно узком тротуаре во дворе дома на Маркса. Как, по его мнению, по этому участку должны ходить пешеходы — непонятно.

— Очень удобно и недалеко идти. Двор дома № 57 на Маркса, — написал читатель НГС.

По данным НГС, Mazda CX-5 2016 года выпуска зарегистрирована в Новосибирской области, владелец — 60-летняя Екатерина Егоровна П. Подробной информации о женщине найти не удалось.

Очень интересно, чем руководствовался водитель, когда парковался здесь

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Наглой парковкой на тротуаре уже никого не удивишь. Такого же мнения наверняка придерживается владелец Chery Tiggo. Он решил оставить своего «китайца» на пешеходной зоне улицы Бориса Богаткова — возле дома № 208/1.

Автомобиль 2023 года выпуска зарегистрирован в Новосибирской области, но информации о владельце корреспонденту НГС, к сожалению, найти не удалось.

Обходить «короля дорог» пешеходы, судя по всему, должны по проезжей части

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Не подумал о пешеходах и водитель черной Toyota Corolla, который припарковался на тротуаре, невзирая на удобство новосибирцев, которым, судя по всему, приходилось обходить машину по проезжей части.

— А что в смысле? , — коротко и иронично написала читательница НГС.

У автомобиля 2012 года выпуска кемеровские номера, но застрахован он в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском. Владельцем «японца», по данным НГС, является 41-летняя Ольга Александровна С. Интересно, что полная тезка женщины проживает в городе Ногинске Московской области.

Возле здания Госбанка запретили парковаться еще в октябре, но новосибирские автомобилисты так не считают

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Помните многострадальную парковку возле здания управления Центробанка в Новосибирске? Осенью на этом участке поставили знаки, запрещающие парковать машины, так как это является пешеходной зоной. Тем не менее, не всех новосибирцев волнуют какие-то там знаки.

— Трое из ларца у Госбанка, — возмутилась читательница НГС.

Возможно, это такая акция протеста против самокатчиков

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Хотите насолить сразу пешеходам и велосипедистам? Если да, то берите пример с автолюбителя, который припарковал свою «ласточку» не только на тротуаре улицы Ленина, но еще и вплотную к конструкции, на которой паркуют эти самые велосипеды (зимой они тоже катаются).

— Ну это уже просто из ряда вон. Даже не знаю, как это комментировать, — написал житель Новосибирска.

Honda Accord 2001 года выпуска, как удалось выяснить НГС, принадлежит 36-летнему Кириллу Андреевичу И. Интересно, что страницы мужчины во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» удалены. При этом в записных книжках сибиряк записан у кого-то как полицейский, а у кого-то — как обвальщик.

Ранее НГС публиковал подборку новосибирских автохамов за прошлую неделю.

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Новосибирск Автохамы Нарушение правил парковки Нарушение правил дорожного движения Автомобили
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Комментарии
5
mr.Mister.
38 минут
Автохамы на автохламе без бамперов и машины с рулём из багажника продолжают портить город.
Гость
21 минута
У Госбанка не только знаки.. там еще и полусферы установили. Но полусферы отодвигают для проезда техники снегоуборочной. И в этом месте заезжают остальные автомобилисты.
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