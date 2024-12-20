Ремонт, бетон и автомобиль: на дорогах к новосибирскому ЖК одно за другим появлялись препятствия — карта с трудностями

Жителей возмутило, что дорогу перегородили и разрушили Источник: читательница НГС











В Новосибирске жители ЖК «Островский» день не могли спокойно проехать к своим домам: две удобные дороги к ним перегородили 18 декабря. В одном месте работали специалисты СГК, в другом укладывал бетон застройщик. Сейчас одна дорога осталась перерытой до сих пор.

Недовольные жильцы обратились в редакцию НГС, так как им никто не объяснял, что происходит. Застройщик в тот же день открыл путь со своей стороны, специалисты СГК до сих продолжают работы.

Жительница ЖК возмутилась, что ей не объяснили, какие работы ведутся Источник: читательница НГС

— 18 декабря ЖК «Островский» заблокировали с нескольких сторон таким образом, что ни пожарная, ни скорая помощь не смогла бы доехать оперативно до места назначения. С одной стороны заливали бетон. С другой стороны сотрудники СГК раскопали дорогу, которую летом за свой счет ремонтировали жители нашего ЖК, — возмутилась жительница ЖК Елена.

Сибирячка объяснила: если постараться, заехать в ЖК окольными путями можно, но если человек не знает дороги, это будет проблематично. Кроме того, объездные пути часто заставлены автомобилями.

Со стороны другого заезда в ЖК работы развернул застройщик Источник: читательница НГС











Корреспондент НГС обратилась за комментарием в компанию-застройщик ЖК «Островский» — Сибмонтажспецстрой (ГК «СМСС»).

— Приносим извинения жителям ЖК «Островский» за доставленные неудобства. Событие было краткосрочным по времени и являлось крайне вынужденной мерой, связанной с производственной необходимостью. В дальнейшем при строительстве объекта застройщик приложит все усилия, чтобы не причинять неудобства местным жителям, — отметил Алексей Лукомский, директор проекта ГК «СМСС».

Елена схематично изобразила ситуацию. Красными прямоугольниками она отметила, где дороги перекрыли, а синим — участок дороги, где большой автомобиль регулярно перекрывает проезд Источник: скриншот «2ГИС»











В СГК отметили, что на участке устраняли дефект. Работы планируют завершить сегодня.

— Устраняли дефект на квартальном трубопроводе. Работы завершим сегодня, до 18 часов. Необходимые знаки и ограждения выставили. Место работ огородили с одной стороны, чтобы могла заходить техника, — прокомментировали в СГК и попросили жителей не подходить близко к зоне работ для их безопасности.