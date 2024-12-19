Более 22 млн человек: в новосибирских электричках за год вырос пассажиропоток

Самым непопулярным оказалось жеребцовское направление пригородных поездов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В электричках Новосибирской области за год вырос пассажиропоток. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

— Всего за период с января по ноябрь 2024 года компания «Экспресс-пригород» перевезла в регионе 22,1 млн пассажиров. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — уточнили в ЗСЖД.

Самым большим пассажиропоток оказался в электричках в черте Новосибирска — они перевезли 7,1 млн человек. Следующее по популярности — южное направление, на котором зафиксировали 5,2 млн пассажиров. Электрички западного направления перевезли 4,9 млн человек. Меньше всего пассажиров было на жеребцовском направлении — 700 тысяч человек.

В пресс-службе ЗСЖД добавили, что со станции Новосибирск-Главный за 11 месяцев 2024 года пригородными поездами отправили 3,1 млн человек. При этом больше всего пассажиров зафиксировали в июле — 375 тысяч человек.