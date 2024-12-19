Новосибирские маршрутчики решили задрать тарифы до 60 рублей — где будут возить за такую цену

В маршрутках повышают цены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Перевозчики поднимают цены на проезд в новосибирских маршрутах. Пока НГС известно о нескольких повышениях, в том числе, на 10 рублей.

В паблике «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что на маршруте № 45 (Ключ-Камышенское плато — ТЦ Большая Медведица) цена за проезд вырастет сразу на 10 рублей с 50 рублей. В объявлении из салона указано, что цена изменилась из-за повышения цен на моторное топливо и запчасти. С 25 декабря пассажирам придется платить по 60 рублей.

Как объяснила НГС представитель перевозчика МКП «НГТ», компания обслуживает маршруты 29, 29а, 44, 44а, 45 и 63, проезд вырастет везде.

— Везде вырастет цена: в метро, наземный транспорт. Тариф будет повышаться на всех маршрутах, которые ходят в городе, везде вырастет. У нас на 10 рублей, — объяснила представитель.

Такое объявление появилось в салоне маршрутки № 45 Источник: «АСТ-54» / vk.com











По данным ЦУГАЭТ, с 26 декабря поднимется цена и нв маршрутках № 8 (Вокзал «Новосибирск-Главный» — Биатлонный комплекс), № 24 (Микрорайон «Стрижи» — Цветущая Плющиха), № 87 (пос. Клюквенный — Ботанический ж/м) и № 18 (ул. Водозабор — Микрорайон «Чистая Слобода») до 60 рублей. А в маршрутке № 91 (Общественный торговый центр — Метро «Речной вокзал») с 27 декабря и вовсе до 80 рублей.

Выросла цена и на маршруте и № 43 (Общественный торговый центр — ОРМЗ), правда, с 16 декабря, но на 5 рублей.

Поднять стоимость проезда в муниципальном транспорте (метро, трамвае, троллейбусе и автобусе) на 5 рублей поднимут с 23 декабря. Так проезд будет стоить 40 рублей.