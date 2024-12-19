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Дороги и транспорт Новосибирские маршрутчики решили задрать тарифы до 60 рублей — где будут возить за такую цену

Новосибирские маршрутчики решили задрать тарифы до 60 рублей — где будут возить за такую цену

Подорожание связывают с выросшими ценами на запчасти

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9 комментариев

В маршрутках повышают цены

Источник:

Перевозчики поднимают цены на проезд в новосибирских маршрутах. Пока НГС известно о нескольких повышениях, в том числе, на 10 рублей.

В паблике «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что на маршруте № 45 (Ключ-Камышенское плато — ТЦ Большая Медведица) цена за проезд вырастет сразу на 10 рублей с 50 рублей. В объявлении из салона указано, что цена изменилась из-за повышения цен на моторное топливо и запчасти. С 25 декабря пассажирам придется платить по 60 рублей.

Как объяснила НГС представитель перевозчика МКП «НГТ», компания обслуживает маршруты 29, 29а, 44, 44а, 45 и 63, проезд вырастет везде.

— Везде вырастет цена: в метро, наземный транспорт. Тариф будет повышаться на всех маршрутах, которые ходят в городе, везде вырастет. У нас на 10 рублей, — объяснила представитель.

Такое объявление появилось в салоне маршрутки № 45

Источник:

По данным ЦУГАЭТ, с 26 декабря поднимется цена и нв маршрутках № 8 (Вокзал «Новосибирск-Главный» — Биатлонный комплекс), № 24 (Микрорайон «Стрижи» — Цветущая Плющиха), № 87 (пос. Клюквенный — Ботанический ж/м) и № 18 (ул. Водозабор — Микрорайон «Чистая Слобода») до 60 рублей. А в маршрутке № 91 (Общественный торговый центр — Метро «Речной вокзал») с 27 декабря и вовсе до 80 рублей.

Выросла цена и на маршруте и № 43 (Общественный торговый центр — ОРМЗ), правда, с 16 декабря, но на 5 рублей.

Поднять стоимость проезда в муниципальном транспорте (метро, трамвае, троллейбусе и автобусе) на 5 рублей поднимут с 23 декабря. Так проезд будет стоить 40 рублей.

Кстати, недавно в регионе стартовала программа по замене Единой транспортной карте (ЕТК) на «Тройку». Новая карта начнет действовать с 1 января, все, что об этом известно, читайте в нашем сюжете.

Если проезд в вашей маршрутке тоже собираются повысить или уже повысили недавно, расскажите об этом редакции НГС. Не забудьте написать номер маршрута, сколько стоил проезд и сколько будет стоить.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
10
260959271
23 минуты
я на 45 маршрутке, еду от Заельцовской до медведицы, 60₽, это перебор, поделили бы маршрут на зоны проезда
ПЛУТ
21 минута
Не читайте ничего.Он сейчас выступает.Прильните к экранами телевизора .Рассказывает про системы ПВО .А вы проезд.
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