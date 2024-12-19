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Дороги и транспорт «Стараемся следовать за городом»: в новосибирских маршрутках начали поднимать цены

«Стараемся следовать за городом»: в новосибирских маршрутках начали поднимать цены

Теперь за проезд на маршруте № 43 надо передавать 50 рублей

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19 комментариев

Маршрутка ездит с ОбьГЭСа в микрорайон «Щ»

Источник:

В Новосибирске маршрутное такси № 43 (Общественный торговый центр — ОРМЗ) с 16 декабря перевозит пассажиров за 50 рублей от конченой до конечной и за 35 рублей внутри микрорайона.

Как рассказали НГС в ООО «ПежоСервис», повышение тарифа на 5 рублей связано с общей экономической ситуацией в стране: ростом цен на ГСМ, на запчасти и необходимость поднимать зарплаты водителям.

— Последний раз тариф поднимали в прошлом году, в декабре. Мы стараемся следовать за «городом», потому что, если мы не будем поднимать, то заниматься перевозками будет нерентабельно, — объяснили в ООО «ПежоСервис».

На маршруте № 43 по регламенту работают 10 машин.

С 23 декабря цена на проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях составит 40 рублей, рост составит 5 рублей.

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Комментарии
19
Андррон
43 минуты
Сегодня главный все объяснит и успокоит. Все по плану же идет. План этот правда никто не видел.
Гость
50 минут
И ни один слово поперёк не скажет. Как надрессировали население.
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