«Стараемся следовать за городом»: в новосибирских маршрутках начали поднимать цены

Маршрутка ездит с ОбьГЭСа в микрорайон «Щ» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске маршрутное такси № 43 (Общественный торговый центр — ОРМЗ) с 16 декабря перевозит пассажиров за 50 рублей от конченой до конечной и за 35 рублей внутри микрорайона.

Как рассказали НГС в ООО «ПежоСервис», повышение тарифа на 5 рублей связано с общей экономической ситуацией в стране: ростом цен на ГСМ, на запчасти и необходимость поднимать зарплаты водителям.

— Последний раз тариф поднимали в прошлом году, в декабре. Мы стараемся следовать за «городом», потому что, если мы не будем поднимать, то заниматься перевозками будет нерентабельно, — объяснили в ООО «ПежоСервис».

На маршруте № 43 по регламенту работают 10 машин.