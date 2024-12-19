Переживают за четвертый мост и играют в рыб: что новосибирцы обсуждали в 2024 году, стоя в пробках

Аналитики 2ГИС подвели итоги 2024 года и посмотрели, о чем жители городов-миллиоников говорили чаще всего, стоя в пробках. Сотрудник сервиса проанализировали более 200 тысяч комментариев, которые пользователи сервиса оставляли на картах. Эксперты посмотрели отдельно и то, о чем писали жители Новосибирска.
Оказалось, что новосибирцы чаще всего задавались вопросами о стройке четвертого моста, а также устраивали флешмобы, пока стояли в пробках.
В километровых пробках, отмечают эксперты сервиса 2ГИС, горожане не только сообщают об авариях и дорожных работах, но и шутят, а иногда устраивают флешмобы. Например, в Новосибирске автомобилисты чаще всего оставляли на карте вопросы: «Что там?». Обычно подобные сообщения появляются утром.
— В этом году сибиряков, как и в предыдущие несколько лет, волновало строительство четвертого моста, — говорят аналитики.
Кроме того, горожане в комментариях голосовали за благоустройство набережной на ОбьГЭС, а 3 сентября и вовсе устроили на дорогах день Михаила Шуфутинского, спев по строчкам его песню, посвященную дате.
Кстати, после изменения схемы движения в районе площади Труда в Новосибирске в дорожном событии 2ГИС один из новосибирцев выложил фотографию своего кота. Идея так понравилась другим, что под событием собралось более 100 фото питомцев.
Много комментариев в сервисе появляется и во время сильного снегопада. Например, пользователи шутят, что как только выпадают осадки, все забывают как ездить.