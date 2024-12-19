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Дороги и транспорт Переживают за четвертый мост и играют в рыб: что новосибирцы обсуждали в 2024 году, стоя в пробках

Переживают за четвертый мост и играют в рыб: что новосибирцы обсуждали в 2024 году, стоя в пробках

Эксперты 2ГИС подвели итоги года, изучив множество комментариев на собственных картах

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2 комментария

В пробках сибиряки любят шутить, а порой и петь

Источник:

Аналитики 2ГИС подвели итоги 2024 года и посмотрели, о чем жители городов-миллиоников говорили чаще всего, стоя в пробках. Сотрудник сервиса проанализировали более 200 тысяч комментариев, которые пользователи сервиса оставляли на картах. Эксперты посмотрели отдельно и то, о чем писали жители Новосибирска.

Оказалось, что новосибирцы чаще всего задавались вопросами о стройке четвертого моста, а также устраивали флешмобы, пока стояли в пробках.

В километровых пробках, отмечают эксперты сервиса 2ГИС, горожане не только сообщают об авариях и дорожных работах, но и шутят, а иногда устраивают флешмобы. Например, в Новосибирске автомобилисты чаще всего оставляли на карте вопросы: «Что там?». Обычно подобные сообщения появляются утром.

— В этом году сибиряков, как и в предыдущие несколько лет, волновало строительство четвертого моста, — говорят аналитики.

Кроме того, горожане в комментариях голосовали за благоустройство набережной на ОбьГЭС, а 3 сентября и вовсе устроили на дорогах день Михаила Шуфутинского, спев по строчкам его песню, посвященную дате.

Новосибирцы по строчке спели песню «3 сентября»

Источник:

В один из дней новосибирцы и вовсе писали комментарии, ставя точки в Оби, пока стояли в пробке

Источник:

Одни шутили, что это предметы, которые упали в воду, другие, что рыбы

Источник:

А вот что писали горожане в пробке на улице Жуковского и Октябрьском мосту

Источник:

Кстати, после изменения схемы движения в районе площади Труда в Новосибирске в дорожном событии 2ГИС один из новосибирцев выложил фотографию своего кота. Идея так понравилась другим, что под событием собралось более 100 фото питомцев.

Много комментариев в сервисе появляется и во время сильного снегопада. Например, пользователи шутят, что как только выпадают осадки, все забывают как ездить.

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Комментарии
2
Директор Завода (Ржака)
24 минуты
Нормальный человек сделает так, чтобы не стоять в пробках. найдет выход. Новосибирцы же придумывают, чем заняться в пробках.
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