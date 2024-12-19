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Дороги и транспорт Строительство метро "Спортивная" «Открывайте, мы потерпим недоделки»: новосибирцы высказались о проблемах со сдачей «Спортивной»

«Открывайте, мы потерпим недоделки»: новосибирцы высказались о проблемах со сдачей «Спортивной»

Недавно мэр Максим Кудрявцев заявил об ошибках в проекте

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18 комментариев

Большую часть работ на станции уже закончили

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Новосибирцы обсудили новость о строительстве станции метро «Спортивная». Накануне, 18 декабря, мэр Максим Кудрявцев назвал ошибки, из-за которых объект не могут открыть. Горожане высказались о необходимости других новых станций и проблемах со сдачей «Спортивной». Мы собрали самые интересные комментарии.

— Из-за неввода станции «Спортивная» город получал имиджевые риски. По ней был сделан ряд принципиальных ошибок. В 2019 году была сделана проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, но подрядная организация существенно от нее отклонялась. Строили, как хотели, строили из того, что было. Там надо вносить изменения. Из хорошего — станция находится в высокой степени готовности, большинство работ сделано в строгом соответствии с проектом. Но из-за этих недочетов мы не можем ее ввести своевременно, — сказал накануне Максим Кудрявцев.

— Нельзя запускать, пока есть такие серьёзные недостатки, — считает комментатор.

— И весь этот движ вокруг, фактически, пристройки на действующей линии. А что будет при строительстве новых станций на новых линиях? — Написал Вспыж.

— Метро необходимо в отдаленные районы. Такие, как Снегири, Родники, Плющиха. Затулинка и т.д, — отметил другой пользователь.

— Строили, как хотели, а получилось, как всегда, — высказался аноним.

— Такие проекты должны быть в реале и на бумаге едины, — считает читатель.

— Открывайте станцию, мы, так и быть, потерпим недоделки, мы привыкли, — пишет новосибирец.

— Не всё понимаю, но тут важнее, чтобы спецы знали, что и как исправить, — подытожил пользователь.

На этой неделе губернатор Андрей Травников высказался о ходе подготовки проекта продления новосибирского метро. По его словам, работы задерживаются из-за проблем с документами.

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Комментарии
18
Зверемана... Животнама
11 минут
Вы уже столько времени, чтобы не сказать "лет", кормите нас баснями о каких-то ужасных недоделках и отклонениях от проекта, что это уже не интересно. Пригласите на интервью грамотного эксперта, который в подробностях расскажет, что сделано не так, чем чревата эксплуатация в текущем состоянии и т.д. Иначе вся эта болтовня не стоит выеденного яйца, а вывод простой: своровали. Хотя, подозреваю, что вывод эксперта будет таким же.
Почётный гражданин Левосибирска
5 минут
Мы собрали самые интересные комментарии... ботов.
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