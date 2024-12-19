Таксисты массово уходят в нелегалы? Почему быть бомбилами для многих водителей стало выгоднее

В аэропортах число бомбил стало особенно заметнее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Российские водители такси всё чащe бегут в нелегалы. По данным агентств «Прессиндекс» и «Цифровые платформы», в России расцвели группы и чаты в соцсетях и мессенджерах, где можно вызвать такси, минуя официальные приложения. Подробности — в материале MSK1.RU.

Не от хорошей жизни?

По данным Минтранса, в России встали на учет 620 тысяч таксистов, 100 тысяч перевозчиков (у каждого может быть несколько машин) и свыше 1 тысячи агрегаторов. Можно сравнить с объемом нелегального рынка: в Telegram более 230 групп и около 30 чат-ботов для вызова такси, а в VK — около 3800 сообществ, где можно заказать машину или организовать совместную поездку.

Таксисты уходят в нелегалы, разумеется, не от хорошей жизни. Последние годы последовательно ужесточались законы. Скажем, с 1 сентября водители такси обязаны оформлять новый полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Вместе с обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО) это нововведение требует от водителей дополнительных финансовых затрат. Стоимость полиса ОСГОП варьируется от 1,3 до 5,4 тысячи рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков. Отсутствие данного полиса может привести к крупным штрафам.

Кроме того, многие таксисты сталкиваются с высокими комиссиями, которые агрегаторы берут с каждой выполненной поездки. Водители, работающие на арендованных автомобилях, вынуждены дополнительно выплачивать деньги таксопаркам. Бомбилам никому ничего платить, естественно, не надо. Правда, и рисков больше: никакой безопасности, страховки, защиты прав потребителей.

Можно ли в России сделать такси полностью легальным? Не слишком оптимистично смотрит на происходящее в таксомоторной отрасли гендиректор компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев. По его словам, таксисты и до ужесточения законодательства работали «в серую», просто масштабы проблемы увеличились.

— Чем дальше от столицы и больших городов — тем больше таксистов, не имеющих разрешение на работу, — делится наблюдениями Матвеев. — В регионах с плохим общественным транспортом (изношенный автопарк, время ожидания на остановках от 40 минут до часа) и так уже много бомбил.

— Работать легально невыгодно?

— Ну смотрите. Во-первых, высокая цена на ОСАГО на пассажирские перевозки (до 150 тысяч рублей в зависимости от региона), а также всё больше и больше случаев отказов страховыми в выдаче полиса таксистам по самым разным предлогам. Кстати, настоящая же причина в том, что такси сам по себе аварийный и транспорт и для собственных пассажиров, и для других участников дорожного движения.

Вторая причина — усиление регулирования отрасли государством. С 1 сентября таксопарки обязаны помимо ОСАГО оформлять еще и ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров). А тариф — до 5,5 тысячи рублей в год за одно транспортное средство! На первый взгляд может показаться, что это немного, но из-за вот таких вот «мелких» издержек и растет себестоимость проезда в такси.

— Плюс, как жалуются сами таксисты, возросло обслуживание самих машин: бензин, масло, запчасти.

— Я вам скажу, что сейчас на обслуживание машины и топливо среднестатистический водитель тратит до половины заработанных денег. Для многих, кто подрабатывал в такси, такая подработка теперь стала не так выгодна, как раньше, поэтому некоторые просто прекратили деятельность, а некоторые начали работать «в серую».

— Но, учитывая количество работающих в «тени», не умрут ли легальные агрегаторы?

— Нет, конечно, сама отрасль такси не умрет. И, конечно, будет развиваться. Но цена на услуги будет неизбежно расти вслед за топливом, лизингом, страхованием. Снижения цен ожидать точно не стоит.

— Сколько будут стоить поездки?

— Средняя по стране цена за поездку в такси в текущем году — 500 рублей, а в начале 2025 года она может вырасти от 20 до 30%. Из-за высокой цены какая-то часть клиентов, к сожалению, сделает выбор в пользу «такси» из социальной сети, поездка в котором будет стоить на условные 100 рублей дешевле. А таксопаркам бомбилы грозят увеличением сроков простоя автомобилей.

— Но если всё дело в экономических причинах, нужно ли ужесточать госконтроль?

— Конечно, нужно. Потому что «серые» таксисты — это удар по транспортной дисциплине, которая у нас в стране и так хромает. Водители (да и пешеходы тоже) расслаблены, они могут себе позволять не пристегивать ремни безопасности, пользоваться за рулем мобильным телефоном, садиться за руль в нетрезвом состоянии, — говорит Матвеев.

Как заставить быть легальными всех

— Что вообще государство должно делать, чтобы вернуть хотя бы часть бомбил в легальное поле?

— Ограничить деятельность нелегалов могло бы ужесточение контроля, включая блокировку «серых» Telegram-каналов, мониторинг соцсетей и, конечно, наложение штрафов, — отвечает на этот вопрос в беседе с MSK1.RU гендиректор юридической компании «Группа А» Георгий Габолаев. — Но одновременно нужны и меры по легализации, чтобы уменьшить мотивацию таксистов работать «в серую». Это как снижение налоговой нагрузки, уменьшение комиссий агрегаторов или предоставление компенсаций. Плюс создание доступных процедур для получения лицензий и регистрации в качестве самозанятых, чтобы упростить переход нелегальных водителей в легальный сегмент.