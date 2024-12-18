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Дороги и транспорт Для новосибирского метро планируют купить дополнительные составы — на их приобретение ищут средства

Для новосибирского метро планируют купить дополнительные составы — на их приобретение ищут средства

На покупку пяти поездов уже заключили контракты

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47 комментариев

Составы будут состоять из пяти вагонов

Источник:

Мэрия Новосибирска планирует приобрести новые пятивагонные составы для метро. Как сообщили в муниципалитете, сейчас идет обсуждение финансирования для их приобретения.

— Вопрос дальнейшего обновления подвижного состава метрополитена находится в процессе обсуждения, — говорится в ответе на запрос НГС.

Отметим, что сейчас мэрия уже заключила контракты на приобретение пяти составов. Три пятивогонных поезда купят в лизинг, еще два по прямой закупке.

— На 2025 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 17,4 млн рублей (по 8,7 млн на каждую прямую закупку). Областным бюджетом Новосибирской области на 2025 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 1210 млн рублей, — пояснили в мэрии.

Как сообщает подрядчик «Метровагонмаш», 4 поезда доставят в 2025 году, еще один поезд — в первом квартале 2026 года. Два договора на поставку вагонов заключили 11 октября 2024 года.

Ранее компания «Метровагонмаш», которая занимается их строительством, показала, как будут выглядеть новые составы подземки.

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Комментарии
48
280795109
1 час
Интересно , а прибыль то где от метро !?) Пассажиропоток бешенный..плюс арендаторы по бешенным арендным ставкам ...плюс реклама ....как говорит один человек - где деньги зин !?
Zemb
1 час
сначало на подготовку обсуждения надо денег занести, потом на обсуждение, потом в Дубая сгонять с тёлками, потом ещё на проект проекта денег списать.....потом на план... потом ЦУМ снести и Универсам тоже с проектами. и так каждый день, рутина.....
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