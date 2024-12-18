Для новосибирского метро планируют купить дополнительные составы — на их приобретение ищут средства

Составы будут состоять из пяти вагонов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска планирует приобрести новые пятивагонные составы для метро. Как сообщили в муниципалитете, сейчас идет обсуждение финансирования для их приобретения.

— Вопрос дальнейшего обновления подвижного состава метрополитена находится в процессе обсуждения, — говорится в ответе на запрос НГС.

Отметим, что сейчас мэрия уже заключила контракты на приобретение пяти составов. Три пятивогонных поезда купят в лизинг, еще два по прямой закупке.

— На 2025 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 17,4 млн рублей (по 8,7 млн на каждую прямую закупку). Областным бюджетом Новосибирской области на 2025 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 1210 млн рублей, — пояснили в мэрии.

Как сообщает подрядчик «Метровагонмаш», 4 поезда доставят в 2025 году, еще один поезд — в первом квартале 2026 года. Два договора на поставку вагонов заключили 11 октября 2024 года.