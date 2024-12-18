«Вопрос комфорта горожан»: ремонт Октябрьского моста в Новосибирске могут перенести еще на год

На ремонт Октябрьского моста ушло 2,2 миллиарда рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на ремонт Димитровского моста в 2025 году потратят больше полумиллиарда рублей. При этом работы на Октябрьском могут перенести еще на год. Об этом рассказал Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Городская волна».

— Димитровский был построен в 1978 году. Необходимость его ремонта назрела. Мы пошли сознательно на ремонт части моста — переход с левого берега на правый. У нас два этапа. В этому году потратили 71 миллион инвестиций, на следующий год запланировано 555 млн рублей. К большому сожалению подрядчик не справился со своими задачами. Мы четко поняли, что доверять следующий этап ему нельзя. Поэтому сознательно пошли на расторжение договора, — сказал Максим Кудрявцев.

Он добавил, что на ремонт Октябрьского моста в 2022 году выделили 2,2 миллиарда рублей, но подрядчик также не справился со своими обязательствами.

— Возможно, что пойдем на последовательное решение этих задач. То есть сначала отремонтируем Димитровский мост, не затрагивая Октябрьский совсем, а потом приступим уже к доработкам на Октябрьском. Вариант того, что мы Октябрьский мост перенесем еще на год — тоже есть. Здесь стоит вопрос финансирования и комфорта горожан, — отметил мэр.