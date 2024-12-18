НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

пасмурно, без осадков

ощущается как -16

3 м/c,

ю-в.

 757мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Дело на директора школы
Что дарить родителям
История «Золотой Короны»
Копим на будущее с ПДС
Репортаж из серпентария
Нейродеды Морозы
Эвакуация из школы
Дороги и транспорт «Вопрос комфорта горожан»: ремонт Октябрьского моста в Новосибирске могут перенести еще на год

«Вопрос комфорта горожан»: ремонт Октябрьского моста в Новосибирске могут перенести еще на год

Сроки зависят от хода работ на Димитровском мосту

428
8 комментариев

На ремонт Октябрьского моста ушло 2,2 миллиарда рублей

Источник:

В Новосибирске на ремонт Димитровского моста в 2025 году потратят больше полумиллиарда рублей. При этом работы на Октябрьском могут перенести еще на год. Об этом рассказал Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Городская волна».

— Димитровский был построен в 1978 году. Необходимость его ремонта назрела. Мы пошли сознательно на ремонт части моста — переход с левого берега на правый. У нас два этапа. В этому году потратили 71 миллион инвестиций, на следующий год запланировано 555 млн рублей. К большому сожалению подрядчик не справился со своими задачами. Мы четко поняли, что доверять следующий этап ему нельзя. Поэтому сознательно пошли на расторжение договора, — сказал Максим Кудрявцев.

Он добавил, что на ремонт Октябрьского моста в 2022 году выделили 2,2 миллиарда рублей, но подрядчик также не справился со своими обязательствами.

— Возможно, что пойдем на последовательное решение этих задач. То есть сначала отремонтируем Димитровский мост, не затрагивая Октябрьский совсем, а потом приступим уже к доработкам на Октябрьском. Вариант того, что мы Октябрьский мост перенесем еще на год — тоже есть. Здесь стоит вопрос финансирования и комфорта горожан, — отметил мэр.

В октябре на Димитровском мосту уложили временный слой асфальта, чтобы полностью открыть шестиполосное движение на зиму. Доделывать ремонт панируют в апреле 2025 года. На Октябрьском мосту движение полностью восстановили в начале ноября.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Димитровский мост Октябрьский мост Максим Кудрявцев Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
548762801
11 минут
Так оба же моста только в этом году ремонтировали?
fin
8 минут
"Здесь стоит вопрос комфорта горожан, — отметил мэр" ну почему он все ещё мэр? Да потому, что он заботится о комфорте граждан, или как?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,49

Серый мышъ,54

Иван,38

Валерий,40

MiGEl,34

Альнаир,52

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление