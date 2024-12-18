«Строили, как хотели»: мэр Новосибирска Кудрявцев назвал ошибки на станции метро «Спортивная»

— Из-за неввода станции «Спортивной» город получал имиджевые риски. По ней был сделан ряд принципиальных ошибок. В 2019 году была сделана проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, но подрядная организация существенно от нее отклонялась. Строили, как хотели, строили из того, что было. Там надо вносить изменения. Из хорошего — станция находится в высокой степени готовности, большинство работ сделано в строгом соответствии с проектом. Но из-за этих недочётов мы не можем ее ввести своевременно, — сказал Максим Кудрявцев.