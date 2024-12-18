«Строили, как хотели»: мэр Новосибирска Кудрявцев назвал ошибки на станции метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Городская волна» назвал ошибки, из-за которых не открывается станция метро «Спортивная».
— Из-за неввода станции «Спортивной» город получал имиджевые риски. По ней был сделан ряд принципиальных ошибок. В 2019 году была сделана проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, но подрядная организация существенно от нее отклонялась. Строили, как хотели, строили из того, что было. Там надо вносить изменения. Из хорошего — станция находится в высокой степени готовности, большинство работ сделано в строгом соответствии с проектом. Но из-за этих недочётов мы не можем ее ввести своевременно, — сказал Максим Кудрявцев.
Он отметил, что по части работ, которые сделаны с отклонениями, вносятся изменения в проектно-сметную документацию. Однако есть работы, которые нужно полностью переделать.
— Проще сделать новый проект, чем внести изменения в существующий. А на это потребуется время. После того, как получим новую проектно-сметную документацию, которая пройдет экспертизу, мы приступим к выполнению работ в строгом соответствии с документацией, — заключил мэр.
Он также добавил, что до конца года администрация планирует объявить конкурс на проектирование продолжения Дзержинской линии метро. По словам Максима Кудрявцева, на эти цели предусмотрено 350 млн рублей.
В сентябре 2024 года мэрия начала искать нового подрядчика для введения в эксплуатацию станции метро «Спортивная». В начале ноября на станции ввели режим повышенной готовности. Такое решение приняли для безопасности проезда.