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Дороги и транспорт Мэр Новосибирска съездил в Минск ради метро — как белорусы помогут с подземкой

Мэр Новосибирска съездил в Минск ради метро — как белорусы помогут с подземкой

Город получит 350 миллионов рублей на проектирование подземки

3 903
97 комментариев

Специалисты из Беларуси намерены помочь Новосибирску со строительством метрополитена

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Власти Новосибирска начали сотрудничать с белорусскими метростроителями. 17 декабря мэр Максим Кудрявцев посетил «Минскметропроект», с которым летом заключили соглашение о помощи в проектировании новосибирской подземки.

— Уже состоялись рабочие встречи, включая выезды на места будущего строительства. Обсуждали изыскательскую работу, разработку проекта планировки территории для объекта и градостроительный план земельного участка для депо, — написал Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

По словам главы города, проект сейчас предусматривает создание второго перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива», электродепо «Волочаевское» и двух новых станций: «Гусинобродская» и «Молодежная».

— Развитие нашего метрополитена — одна из ключевых задач для города. В ближайших планах — разработка проекта продолжения строительства Дзержинской линии. Из областного бюджета город получит 350 миллионов рублей на проектирование, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Ранее НГС писал о том, что эксперты раскритиковали отношение Новосибирска к развитию метро.

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Комментарии
101
Антонин Новый
1 час
Спортивную достроят?)
Алле гараж
1 час
Простыми словами.Поехал проветриться за госбюджет.Потрепаться ,в саунах пивка попить и потом приехать рассказать как все было круто. профукать 350 и забыть.
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