Мэр Новосибирска съездил в Минск ради метро — как белорусы помогут с подземкой

Власти Новосибирска начали сотрудничать с белорусскими метростроителями. 17 декабря мэр Максим Кудрявцев посетил «Минскметропроект», с которым летом заключили соглашение о помощи в проектировании новосибирской подземки.
— Уже состоялись рабочие встречи, включая выезды на места будущего строительства. Обсуждали изыскательскую работу, разработку проекта планировки территории для объекта и градостроительный план земельного участка для депо, — написал Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
По словам главы города, проект сейчас предусматривает создание второго перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива», электродепо «Волочаевское» и двух новых станций: «Гусинобродская» и «Молодежная».
— Развитие нашего метрополитена — одна из ключевых задач для города. В ближайших планах — разработка проекта продолжения строительства Дзержинской линии. Из областного бюджета город получит 350 миллионов рублей на проектирование, — подчеркнул Максим Кудрявцев.
Ранее НГС писал о том, что эксперты раскритиковали отношение Новосибирска к развитию метро.