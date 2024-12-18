На опасном участке Волочаевской появится светофор — недавно рядом было ДТП с трамваем без тормозов

В Новосибирске на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска неподалеку от перекрестка с улицей Есенина планируют поставить светофор. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Вопрос сейчас находится на стадии проработки. Ранее жители района жаловались, что переходить дорогу там небезопасно. Кроме того, недавно рядом произошло ДТП с трамваем без тормозов
— Прорабатываем вопрос по строительству светофора с вызывной фазой на участке улицы Волочаевская в районе остановки «Река Каменка». Мероприятия по строительству включим в план работ МБУ «ГЦОДД» в 2025 году, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Сейчас, отметили в департаменте, там обустроен нерегулируемый пешеходный переход. При подъезде к нему установили дорожный знак «Ограничение максимальной скорости» 40 км/ч, искусственную дорожную неровность с дорожным знаком «Искусственная неровность», дорожный знак «Пешеходный переход», также есть стационарное освещение. Пешеходный переход обустроили по требованиям ГОСТ.
Ранее НГС писал о том, что мэрия Новосибирска назвала причины опозданий трамвая № 14. Маршрут проходит от Октябрьского до Заельцовского района. На работу транспорта жаловались жители улицы Волочаевской.