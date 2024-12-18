На опасном участке Волочаевской появится светофор — недавно рядом было ДТП с трамваем без тормозов

В Новосибирске на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска неподалеку от перекрестка с улицей Есенина планируют поставить светофор. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Вопрос сейчас находится на стадии проработки. Ранее жители района жаловались, что переходить дорогу там небезопасно. Кроме того, недавно рядом произошло ДТП с трамваем без тормозов