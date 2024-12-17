На мосту через Тулу на Петухова могут ввести режим повышенной готовности — с чем это связанно

В Новосибирске на мосту через реку Тула по улице Петухова могут ввести режим повышенной готовности. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии Новосибирска во вторник, 17декабря.
В документе указано, что ограничения планируют ввести для того, чтобы избежать чрезвычайной ситуации из-за ухудшения конструкций моста.
— Определить муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Гормост» ответственным заказчиком за заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Тула по улице Петухова со сроком исполнения в 2026 году, — говорится в постановлении.
В документе говорится, что специалистам нужно обеспечить введение временного ограничения проезда по мосту во время его ремонта.
Редакция НГС направила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать эту ситуацию.
В начале октября в Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная». Решение приняли в целях безопасности.