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Дороги и транспорт На мосту через Тулу на Петухова могут ввести режим повышенной готовности — с чем это связанно

На мосту через Тулу на Петухова могут ввести режим повышенной готовности — с чем это связанно

Мэрия подготовила проект постановления

1 340
24 комментария

Состояние моста продолжает ухудшаться

Источник:

В Новосибирске на мосту через реку Тула по улице Петухова могут ввести режим повышенной готовности. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии Новосибирска во вторник, 17декабря.

В документе указано, что ограничения планируют ввести для того, чтобы избежать чрезвычайной ситуации из-за ухудшения конструкций моста.

— Определить муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Гормост» ответственным заказчиком за заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Тула по улице Петухова со сроком исполнения в 2026 году, — говорится в постановлении.

В документе говорится, что специалистам нужно обеспечить введение временного ограничения проезда по мосту во время его ремонта.

Редакция НГС направила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

В начале октября в Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная». Решение приняли в целях безопасности.

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Комментарии
24
Дима Диманов
8 минут
у нас маньяк какой то завёлся по закрытию мостов???
Гость
37 минут
Это откуда такая мода пошла на этот режим повышенной готовности? Вводят режим повышенной готовности и сразу становится безопасно?
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