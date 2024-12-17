Дешевле на рубль и безлимит: как новосибирцам получить скидку на проезд после перехода на «Тройку»

Скидки на проезд после перехода с ЕТК на «Тройку» сохранятся, но придется подключить карту жителя Новосибирской области. Об этом во время пресс-конференции ТАСС сообщил министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь.
Министр отметил, что «Тройка» будет интегрирована в уже действующую карту жителя. Проездной, по словам Сергея Цукаря, можно перенести в любую банковскую карту платежной системы «Мир».
Карта жителя — это универсальный цифровой профиль с привязанной банковской картой платежной системы «Мир». Она позволяет получать государственные, муниципальные и коммерческие услуги.
Банковскую карту «Мир», рассказывает Сергей Цукарь, можно привязать на портале «Карта жителя Новосибирской области» к своему социальному профилю. Необходимо зайти на портал или скачать приложение, авторизоваться через госуслуги, далее подключить карту «Мир», добавить фотографию в профиль и подключить услугу.
Та же можно использовать банковскую карту, в том числе, в качестве проездного, не покупая «Тройку».
— Транспортный сервис с 23 декабря будет работать на карте жителя. Для социальной карты, для студенческих проездных, для карты школьника, можно привязать аккаунт и оплачивать поездки по банковской карте со скидкой, — объяснил Сергей Цукарь.
Те, у кого нет льгот, говорит министр, через карту жителя могут подключить два тарифа:
Единый проездной (скидка 1 рубль + сетевая поездка), подключение бесплатно.
Единый проездной (безлимит на месяц), подключение стоит 2650 рублей.
Сетевая поездка предполагает, что при пересадке в течение часа с одного троллейбуса или трамвая на другой троллейбус или трамвай — вторая поездка бесплатная. Кроме того, сетевая поездка действует при пересадке в течении часа со станции метро «Площадь Маркса» на троллейбусный маршрут № 29 или на трамвайные маршруты № 3, № 8, № 16 и обратно, а также со станции метро «Заельцовская» на трамвайный маршрут № 14 и обратно: предполагается скидка на вторую поездку 50%.
Замена транспортного оператора началась с 9 декабря. Столичный гигант «СберТройка» сменит Единую транспортную карту (ЕТК) с 1 января, новую карту можно приобрести с 20 декабря.
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