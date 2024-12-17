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Дороги и транспорт Отопительный сезон 2024/2025 На СГК составят протокол за срыв сроков ремонта на улице Есенина — что говорят в компании

На СГК составят протокол за срыв сроков ремонта на улице Есенина — что говорят в компании

Подрядчик приступил к работам позже, чем планировали

834
11 комментариев

На состояние улицы жаловались жители района

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Администрация Дзержинского района намерена инициировать составление протокола на «Сибирскую генерирующую компанию» за срыв сроков ремонта на улице Есенина, 1Г. Протокол планируют направить мировому судье. Об этом НГС сообщили в администрации Дзержинского района. До этого жители улицы Есенина жаловались на регулярные разрытия улицы.

— На Есенина, 1Г ООО «НТСК» проводят земляные работы для строительства тепловых сетей. Завершить работы они планировали до 28.11.2024. Сроки нарушены, поэтому в адрес ООО «НТСК» направили предписание, чтобы те устранили нарушения. Так как 28 ноября предписание компания не исполнила, в отношении ООО «НТСК» составят протокол об административном правонарушении, который направим на рассмотрение мирового судьи, — отметили в администрации района.

С 1 июля 2022 года НТСК — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, НТСК зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году НТСК получила чистую прибыль в 479 миллионов рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте СГК указано, что НТСК является теплосетевым подразделением «Сибирской генерирующей компании» в Новосибирске.

Подрядчик, который работал на объекте, сообщил, что строительно-монтажную часть там планируется закончить до конца января 2025 года.

В «Сибирской генерирующей компании» НГС прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что работы на объекте подрядчик начал позже запланированного времени.

— Работы по переключению потребителей с угольной котельной на теплоисточник ТЭЦ-5 подрядчик ведет довольно интенсивно, но приступил к ним немного позже запланированного. Это было связано с задействованием ресурсов на других объектах. Планируем завершить работы в январе, а благоустройство восстановить весной 2025 года. Временное благоустройство выполним сразу, как завершим работу, — отметили в компании.

НГС обратился к СГК, чтобы узнать название компании-подрядчика.

Ранее НГС писал о том, что жители улиц Волочаевской и Есенина жаловались на нерегулярный график движения трамваев в районе указанных улиц. В мэрии пояснили, почему происходят сбои в работе транспорта.

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Комментарии
11
fin
28 минут
Ага, щас, нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
Мрр
24 минуты
Нарушение сроков окончания работ по всему городу. Ни одно разрытие в срок не закопали. А протокол составят только один. Насмешили
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