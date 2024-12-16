НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

зап.

 758мм 72%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Смерть в коробке
Что дарить родителям
Дед Мороз — психоаналитик
Копим на будущее с ПДС
Как без слов понять партнера
Нейродеды Морозы
Образы из секонда
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Может привести к возгоранию»: в мэрии объяснили, почему новосибирцы замерзают в общественном транспорте

«Может привести к возгоранию»: в мэрии объяснили, почему новосибирцы замерзают в общественном транспорте

В общественном транспорте падает температура из-за открывания дверей

1 099
9 комментариев

Под жалобы жителей попали новые «Горожане»

Источник:

В Новосибирске перевозчикам указали на необходимость контроля температуры в салонах. Об этом НГС рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска. Представители администрации проводят проверки общественного транспорта, чтобы горожане не замерзали.

Всего с начала сегодня в мэрию поступили три обращения из-за низкой температуры в общественном транспорте. Жаловались жители на автобусы № 54, 13, трамвай № 10, троллейбусы № 4, 10.

— Техническое состояние ПС общественного пассажирского транспорта города Новосибирска, в том числе отопительных приборов, проверяется ежедневно перед выходом на линию силами служб технического контроля перевозчиков. ПС с неисправным отоплением от эксплуатации отстраняется, — объяснили в пресс-центре администрации.

В мэрии ответили на жалобы читателей НГС, которые поступили в редакцию, во время холодов.

По данным администрации города, на маршруте автобуса № 54 установлены дополнительные опции, чтобы работать при низких температурах. Там есть жидкостные подогреватели, которые обеспечивают работу отопителей. Всего в салонах по пять печек с мощностью каждой 6 кВт.

У автобусов № 13 перевозчик немуниципальный. Это ООО «ПАТП-6» и ИП Кобенко В. А. Ии указали на необходимость принятия мер по обеспечению температурного режима в салонах автобусов.

Как объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска, на «Горожанах» по конструкции завода-изготовиля предусмотрено 4 отопителей обще мощностью 20 кВт. В мэрии отметили, что этого должно быть достаточно.

В трамваях № 10, которые не были модернизированы до 2021 года, по конструкции завода изготовителя всего четыре отопителя общей мощностью 16 кВт. Из-за неэффективности этой системы с 2021 года изготовитель, если выпускает трамваи для Новосибирска, увеличивает количество печек до шести. Всего такие «утепленных» трамваев в Новосибирске — 25 вагонов, которые были модернизированы с 2021–2024 годах.

— Установка на трамваи, модернизированные до 2021 года, дополнительных отопителей салонов сверх конструктивно предусмотренного количества приведёт к превышению допустимой электрической нагрузки, предусмотренной конструкцией ПС, и перегреву электрической проводки, что не только будет нарушением правил технической эксплуатации и инструкции по эксплуатации трамвая, но может привести к возгоранию, — объяснили в мэрии Новосибирска.

Как добавили в администрации, даже если увеличивать мощность отопительной системы, температура в салонах существенно понижается из-за посадки-высадки пассажиров на остановках.

В Новосибирске произошел конфликт между пассажиркой и водителем автобуса. Во время словесной перепалки мужчина толкнул пожилую женщину в грудь — она упала в снег.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Общественный транспорт Зима Печки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Рожденная в Новосибирске
43 минуты
Ну, конечно, надо просто не открывать двери!!!!
Zemb
42 минуты
это же элементарно, Ватсон!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Yoka,44

Евгений,49

Наташа,47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление