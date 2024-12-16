«Может привести к возгоранию»: в мэрии объяснили, почему новосибирцы замерзают в общественном транспорте

Под жалобы жителей попали новые «Горожане» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске перевозчикам указали на необходимость контроля температуры в салонах. Об этом НГС рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска. Представители администрации проводят проверки общественного транспорта, чтобы горожане не замерзали.

Всего с начала сегодня в мэрию поступили три обращения из-за низкой температуры в общественном транспорте. Жаловались жители на автобусы № 54, 13, трамвай № 10, троллейбусы № 4, 10.

— Техническое состояние ПС общественного пассажирского транспорта города Новосибирска, в том числе отопительных приборов, проверяется ежедневно перед выходом на линию силами служб технического контроля перевозчиков. ПС с неисправным отоплением от эксплуатации отстраняется, — объяснили в пресс-центре администрации.

В мэрии ответили на жалобы читателей НГС, которые поступили в редакцию, во время холодов.

По данным администрации города, на маршруте автобуса № 54 установлены дополнительные опции, чтобы работать при низких температурах. Там есть жидкостные подогреватели, которые обеспечивают работу отопителей. Всего в салонах по пять печек с мощностью каждой 6 кВт.

У автобусов № 13 перевозчик немуниципальный. Это ООО «ПАТП-6» и ИП Кобенко В. А. Ии указали на необходимость принятия мер по обеспечению температурного режима в салонах автобусов.

Как объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска, на «Горожанах» по конструкции завода-изготовиля предусмотрено 4 отопителей обще мощностью 20 кВт. В мэрии отметили, что этого должно быть достаточно.

В трамваях № 10, которые не были модернизированы до 2021 года, по конструкции завода изготовителя всего четыре отопителя общей мощностью 16 кВт. Из-за неэффективности этой системы с 2021 года изготовитель, если выпускает трамваи для Новосибирска, увеличивает количество печек до шести. Всего такие «утепленных» трамваев в Новосибирске — 25 вагонов, которые были модернизированы с 2021–2024 годах.

— Установка на трамваи, модернизированные до 2021 года, дополнительных отопителей салонов сверх конструктивно предусмотренного количества приведёт к превышению допустимой электрической нагрузки, предусмотренной конструкцией ПС, и перегреву электрической проводки, что не только будет нарушением правил технической эксплуатации и инструкции по эксплуатации трамвая, но может привести к возгоранию, — объяснили в мэрии Новосибирска.

Как добавили в администрации, даже если увеличивать мощность отопительной системы, температура в салонах существенно понижается из-за посадки-высадки пассажиров на остановках.