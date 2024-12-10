Мэр Новосибирска заявил, что в городе стали лучше чистить дороги

На уборку дорог выходило до 516 машин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что в городе нужно выстраивать систему по уборке дорог. Вопрос обсудили на аппаратном совещании 10 декабря.

— Что касается уборки в зимний период: очевидны изменения в лучшую сторону. Это отражают и эксперты, и горожане, это не наша оценка. Поэтому продолжаем работу по подбору персонала: водителей, механизаторов, трактористов, бульдозеристов. Подбираем полностью комплект дорожных рабочих и шлифуем процессы, — заявил Максим Кудрявцев.

Власти собираются выстроить систему уборки, которая будет эффективная в любых погодных условиях.

По словам Валерия Жаркова, и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, на прошлой неделе ежедневно на уборку улиц выходило до 516 единиц техники. В ночную смену используют до 270 едини, в дневную — до 210 единиц. В том числе около 120 машин используют для вывоза снега. Общая готовность техники — 57%.

А вы заметили, что в Новосибирске стали лучше чистить дороги от снега? Да Нет, все как в прошлые годы Нет, стало только хуже Отвечу в комментариях