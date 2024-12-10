НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-19°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-19°

облачно, небольшой снег

ощущается как -24

2 м/c,

ю-з.

 769мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Изменили закон из-за развода
Нейродеды Морозы
Некому строить переправу
Копим на будущее
История театра танца
Что дарить родителям
Что будет с метро
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Мэр Новосибирска заявил, что в городе стали лучше чистить дороги

Мэр Новосибирска заявил, что в городе стали лучше чистить дороги

Систему уборки хотят усовершенствовать

773
39 комментариев

На уборку дорог выходило до 516 машин

Источник:

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что в городе нужно выстраивать систему по уборке дорог. Вопрос обсудили на аппаратном совещании 10 декабря.

— Что касается уборки в зимний период: очевидны изменения в лучшую сторону. Это отражают и эксперты, и горожане, это не наша оценка. Поэтому продолжаем работу по подбору персонала: водителей, механизаторов, трактористов, бульдозеристов. Подбираем полностью комплект дорожных рабочих и шлифуем процессы, — заявил Максим Кудрявцев.

Власти собираются выстроить систему уборки, которая будет эффективная в любых погодных условиях.

По словам Валерия Жаркова, и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, на прошлой неделе ежедневно на уборку улиц выходило до 516 единиц техники. В ночную смену используют до 270 едини, в дневную — до 210 единиц. В том числе около 120 машин используют для вывоза снега. Общая готовность техники — 57%.

А вы заметили, что в Новосибирске стали лучше чистить дороги от снега?

Да
Нет, все как в прошлые годы
Нет, стало только хуже
Отвечу в комментариях

Во время аппаратного совещания также стало известно, что скоро в Новосибирске начнется потепление, его ждут на выходных.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Снегопад Уборка дорог Максим Кудрявцев Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
40
эника
14 минут
Да! и целых два снегопада не поливали своими позорными реагентами, город на город похож был, а не на задний двор свинарни.
Дормидонт Евлампивич
22 минуты
Есть хорошая поговорка – «если сам себя не похвалишь – никто не похвалит» Кроме похвалы есть и другие поощрения. Вы можете дарить себе подарки, давать себе выходной, водить себя на экскурсии и знакомить себя с интересными людьми. Но самое главное – хвалить себя. Если вы убедите сами себя в том, что вы молодец, вам будет гораздо легче убедить в этом окружающих.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ахат,33

Sh.sh,44

Язвочка,48

so name,42

Светлана,64

Степан,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Услуги автокрана

3 300 ₽

Добавить объявление