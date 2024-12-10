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Дороги и транспорт «Отличное развлечение перед Новым годом»: читатели НГС обсудили введение «Тройки»

«Отличное развлечение перед Новым годом»: читатели НГС обсудили введение «Тройки»

Привычная Единая транспортная карта будет работать только до конца года

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80 комментариев

ЕТК перестанет работать в городе

Источник:

В Новосибирске жители с сомнением восприняли появление транспортной карты «Тройка» в городе. Читатели НГС обсудили материал о запуске в новой системы и прекращении работы ЕТК.

— Отличное развлечение перед Новым годом — стоять в очереди за возвратом денег и перевыпускать карту. Классный конкурс и тамада отличный, — написал новосибирец.

— Отказаться от своей «Золотой короны» и отдать финансовые потоки Москве. А для обычных пассажиров Новосибирска видимо никаких плюшек, множества тарифов, билетов как в Москве, тоже не будет. Тогда какой смысл обычным пассажирам переходить на «Тройку», кроме, конечно, льготной категории пассажиров, те просто вынуждены, — считает житель Новосибирска.

Часть жителей возмутились короткими сроками, которые выделили для возврата денег с карты. С 1 января ЕТК уже перестанет работать.

— Опять, как всегда, всё «лучшее» для народа. Жили себе спокойно в Новосибирске, но нет, москвичи и сюда залезли. Втюхали свою карту, теперь с Затулинки на другой конец города ехать остатки выгибать. Ужас, — высказался читатель НГС.

Некоторые предложили не убирать ЕТК, а просто сделать две транспортные карты.

— Нельзя обе оставить, конкурировали бы между собой. В чём «Тройка» лучше ЕТК-онлайн? Это еще платить за пластик до 300 рублей, потом, если не успеешь потратить, придется ехать на Красный проспект и стоять огромную очередь, чтобы вернуть остаток с ЕТК. А через год опять оператора сменят, — пессимистично настроен житель Новосибирска.

Но некоторые всё-таки написали и позитивные комментарии.

— Кто бы мог подумать, что в Новосибирске «Тройка» заработает раньше, чем в Питере, — отмечает читатель НГС Артем.

У жителей осталось много вопросов, которые касаются новой системы. Корреспонденты НГС готовят материал с ответами на большинство из них и с экспертной оценкой.

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Комментарии
81
user_unknown
1 час
Правильно в статье указано, что это просто перенаправление денежных масс в Москву.
AlexW
1 час
Ничего не понятно,да и не интересно. У кого есть выбор, проголосуют деньгами. Секонд хэнд из Москвы продолжают гнать сюда
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