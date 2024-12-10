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Дороги и транспорт эксклюзив «Можно всё себе отморозить»: новосибирцы заявили о холоде в общественном транспорте

«Можно всё себе отморозить»: новосибирцы заявили о холоде в общественном транспорте

Под критику попали и новые троллейбусы

2 081
51 комментарий

Ранее мэрия заявила, что во всем общественном транспорте есть обогреватели

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Жители Новосибирска заявили, что в некоторых видах общественного транспорта холодно. Среди причин называют нехватку обогревателей и то, что на остановках водители открывают двери в салон на несколько минут.

Как рассказал читатель НГС под ником Silk, в трамвае № 16 пол покрылся ледяной коркой из-за холода.

— Покажите мне, где в трамвае маршрута № 16 работают печки? Снизу просто ледяная глазурь, люди падают. Сверху они вообще дуют холодным воздухом! За 20 минут поездки в трамвае можно всё себе отморозить, — пожаловался читатель НГС.

Светлана ездит на работу с КСМ на Большевистскую на автобусе № 54. На дорогу приходится тратить около часа, при этом автобус, по словам сибирячки, очень холодный.

— В том году ноги примерзали к полу. Холодно, темно, водитель везет как дрова. Ребята, это не фильм ужасов — это я каждое утро еду на работу в автобусе 54, и за это еще плачу свои заработанные деньги, — отмечает Светлана.

— Ладно ещё ждать на остановках, но вот доехать до работы в автобусе, где одна печка только под сидением кондуктора, целое испытание, ещё когда водитель стоит на остановке с открытой дверью минут по пять, — написала Юлия.

Другая читательница НГС добирается на работу от Родников до площади Свердлова на автобусе № 13.

— Мало того, что постоянно ломается на линии, так ещё и холодно в автобусе. Сегодня, например, помимо этого двери не закрывались, кондуктору приходилось каждый раз подтягивать их вручную, — описывает сибирячка.

Есть жалобы и на новые троллейбусы.

— В новых троллейбусах холодно очень. Например, маршрут 4. Одной печкой не нагреть троллейбус, двери которого открываются постоянно. Стоим с открытыми дверями по несколько минут, — объясняет читатель НГС.

— Троллейбус № 10, новый — холодно. Не все водители включают печку, — добавил местный житель.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по этим маршрутам.

В мэрии Новосибирска НГС рассказали, что власти города не будут увеличивать количество единиц общественного транспорта зимой. При этом во всем общественном транспорте есть обогреватели.

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Новосибирск Общественный транспорт Мэрия Зима
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Комментарии
53
так то
38 минут
С транспортом в городе полная беда и в морозы и в жару. Летом дышать в автобусах не чем, кондиционеров нет, а если есть не работают. Зимой печки не работают. Но это реально пол беды. У нас транспорта нет, на остановке что летом, что зимой можно по полчаса ждать легко. И если летом это перспектива получить тепловой удар и надышаться выхлопных от проезжающего транспортного потока, то зимой легко и воспаление подхватить. В транспорте люди битком, как селедки в бочке. Новые маршруты, удобные - это тоже из разряда мифов. Вместо этого говорят в нашей мэрии, что 2 -3 пересадки в городе от точки а до точки б это норма! Метро у нас не строят. Нет в Новосибирске транспорта для людей. Именно поэтому большинство и ездят на личных машинах. Но городским властям и это плохо - дороги то они так же не строят, они только землю под точечную застройку продают. Вот надо наверное Путину вопрос задать - почему в Новосибирске метро не строят, а мосты строят по 10 лет и не достраивают! Может он найдет ответ.
Живущий в Сибири
57 минут
За трепотню в мэрии никто премией раскошелиться не хочет?!
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