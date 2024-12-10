«Можно всё себе отморозить»: новосибирцы заявили о холоде в общественном транспорте

Жители Новосибирска заявили, что в некоторых видах общественного транспорта холодно. Среди причин называют нехватку обогревателей и то, что на остановках водители открывают двери в салон на несколько минут.
Как рассказал читатель НГС под ником Silk, в трамвае № 16 пол покрылся ледяной коркой из-за холода.
— Покажите мне, где в трамвае маршрута № 16 работают печки? Снизу просто ледяная глазурь, люди падают. Сверху они вообще дуют холодным воздухом! За 20 минут поездки в трамвае можно всё себе отморозить, — пожаловался читатель НГС.
Светлана ездит на работу с КСМ на Большевистскую на автобусе № 54. На дорогу приходится тратить около часа, при этом автобус, по словам сибирячки, очень холодный.
— В том году ноги примерзали к полу. Холодно, темно, водитель везет как дрова. Ребята, это не фильм ужасов — это я каждое утро еду на работу в автобусе 54, и за это еще плачу свои заработанные деньги, — отмечает Светлана.
— Ладно ещё ждать на остановках, но вот доехать до работы в автобусе, где одна печка только под сидением кондуктора, целое испытание, ещё когда водитель стоит на остановке с открытой дверью минут по пять, — написала Юлия.
Другая читательница НГС добирается на работу от Родников до площади Свердлова на автобусе № 13.
— Мало того, что постоянно ломается на линии, так ещё и холодно в автобусе. Сегодня, например, помимо этого двери не закрывались, кондуктору приходилось каждый раз подтягивать их вручную, — описывает сибирячка.
Есть жалобы и на новые троллейбусы.
— В новых троллейбусах холодно очень. Например, маршрут 4. Одной печкой не нагреть троллейбус, двери которого открываются постоянно. Стоим с открытыми дверями по несколько минут, — объясняет читатель НГС.
— Троллейбус № 10, новый — холодно. Не все водители включают печку, — добавил местный житель.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по этим маршрутам.
В мэрии Новосибирска НГС рассказали, что власти города не будут увеличивать количество единиц общественного транспорта зимой. При этом во всем общественном транспорте есть обогреватели.