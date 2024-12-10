«Никакой дороги нет»: жители Ордынки боятся остаться без доступа к цивилизации — строить ледовую переправу оказалось некому

Длина ледовой трассы «Спирино — Чингис» равна 1,8 км Источник: предоставил Павел Сорокин











На территории Новосибирской области ежегодно открываются две ледовые переправы, обе — в Ордынском районе. Без них у жителей правого и левого берега нет связи до лета, пока не начнется паромное движение. Но в 2024 году открытие одной из ледовых переправ оказалось под вопросом. С чем это связано и чем грозит — в материале НГС.

До Нового года не ждите

Большая часть Ордынского района расположена на левом берегу Новосибирского водохранилища, но на правом берегу находятся шесть населенных пунктов: Милованово, Чингис, Абрашино, Усть-Хмелевка, Нижнекаменка и Ерестная. В зимнее время берега связывают две ледовые переправы: «Спирино — Чингис» и «Нижнекаменка — Ордынское», а в летнее время людей, машины и грузы возит паром.

Весной и осенью, когда нет ни переправы, ни парома, жителям приходится ездить в объезд через Сузун — долго и дорого. Для сравнения: из Чингиса до Новосибирска дорога через Сузун — 275 километров, а через ледовую переправу — 145 километров по дороге плюс 2 километра по льду.

Устройство переправы «Нижнекамека — Ордынское» Источник: предоставил Павел Сорокин











Житель села Чингис Сергей Емельянов рассказал НГС, что этой зимой правый берег района может остаться без оперативной связи с райцентром.

— Ледовая переправа «Спирино — Чингис» в этом году под вопросом. Подрядчику в прошлом году вроде как не заплатили, поэтому он отказывается в этом году заявляться на конкурс. Оно и понятно: бесплатно никто работать не будет, — сказал он.

На сайте Госзакупок есть два контракта по строительству и эксплуатации ледовой переправы «Спирино — Чингис» через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе — от 5 ноября и от 14 ноября. Сумма контракта 5 444 220,44 рубля на два года. Но в итоге ни одной заявки на участие в закупке подано не было.

На запрос НГС в администрации Ордынского района сообщили, что выход есть.

— В данном случае администрация имеет право заключить прямой договор на условиях несостоявшихся конкурсов. На сегодняшний день данный вопрос прорабатывается, — говорится в ответе, подписанным главой района Олегом Орлом. Сроки в нем не указаны.

Первой по замерзшему водохранилищу проезжает дорожная техника Источник: предоставил Павел Сорокин











Жители очень ждут открытия переправы: наверное, во всем Чингисе не найти того, кому этот вопрос был бы безразличен. Старожилы вспоминают, что их переправа всегда открывалась первой — перед Новым годом. Затем начинала работать «Нижнекаменка — Ордынское», протяженность которой больше.

— Ледовая переправа, конечно же, нужна, — говорит пенсионерка Тамара Горшкова. — Ради ребятишек: много ребятишек учатся в Ордынке в колледже, они бегут вечером — никакого ориентира, никакой дороги нет. Многие наши же и работают в городе, и дети их там живут. У меня у самой две дочери, говорят: «Мама, когда будет переправа? Мы приедем помочь». Все теперь страдают: будет иль не будет.

Тамара Горшкова прожила в Чингисе все свои 83 года: была и главой местного самоуправления, и районным депутатом, и 10 лет возглавляла ветеранскую организацию. Она вспоминает, что на ледовую переправу в былые времена столько денег не тратили — все делали сами, силами сельсовета.

— Сельский совет отвечал за эту переправу: и замеряли лёд, и пускали тракторочек, чтобы была дорога, — рассказывает пенсионерка. — А сейчас дело в том, что администрация плохо рассчитывается с работниками. За прошлый год много не доплатили, а труд-то надо оплачивать. На этой переправе ведь померзнуть надо.

Смета в ценах 2015-го

Спасательный пункт — тоже забота подрядчика Источник: предоставил Павел Сорокин











Почти 10 лет с небольшим перерывом в торгах за право организации переправы побеждал один и тот же поставщик услуг: ООО «Алмаз-Профи». Компания с 2015 года отвечала за выбор трассы переправы, расчистку пути и его обозначение ограничительными вехами, установку спасательных постов, организацию спасательной службы (включая обучение людей), эксплуатацию, очистку, обустройство полос снегозадержания, чтобы трассу не заносило. Переправа обычно предполагала две полосы одностороннего движения с расстоянием между полосами не менее 150 метров.

Руководитель «Алмаз-Профи» Павел Сорокин рассказал НГС, что в этом году не стал подавать заявку, потому что администрация Ордынского района рассчитала сметы в ценах 2015 года.

— С 2015 года они, мало того, что не индексировались, так еще и убираются некоторые виды работ, которые заложены проектом. Например, устройство полосы снегозадержания. А это влияет, в первую очередь, на качество содержания: без нее переправу заносит снегом быстрее, — объяснил Павел Сорокин.

В администрации Ордынского района НГС сообщили, что цена контракта обусловлена лимитами средств бюджета Новосибирской области. Проектная документация, на основании которой определяли начальную максимальную цену контракта, получила положительное заключение государственной экспертизы (впрочем, в ответе не указано, что положительное заключение было получено в 2015 году). «Позиция снегозадержания из сметных расчетов не исключена, а пересмотрена», подчеркнули в ответе: ее объем финансирования направили на расчистку снега.

Павел Сорокин предоставил редакции НГС протокол разногласий, который сметчики готовили для внесения в ЕИС. В нем указано, что стоимость сооружения ледовой переправы «Спирино — Чингис» в 2015 году составляла более 8,5 миллиона рублей с НДС за год. В 2024 году за два года подрядчику предложили меньше 5,5 миллиона рублей.

— Просим внести ясность, с чем связано уменьшение объема исходной сметной документации, занижение стоимости контракта за счет отсутствия нормального пересчета сметной документации в текущий уровень цен, — сказано в документе. На момент публикации требуемая ясность так и не была внесена.

История взаимодействия Павла Сорокина с администрацией Ордынского района периодически омрачалась конфликтами. Например, в 2023 году администрация подала на подрядчика в суд — якобы подписанный ею акт приемки работ недействителен, и фирма должна вернуть деньги.

Подрядчик год находился в судах с администрацией Источник: предоставил Павел Сорокин











Более того, Павел Сорокин пожаловался на психологическое давление со стороны администрации.

— Против меня была попытка возбуждения дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Я пришел к следователю, показал, что никаких денежных средств мы не получали, никаких движений по счетам не было. Объяснил, что мы подали встречный иск, потому что они документы не подписывают. И всё, на этом как будто бы всё затихло, — рассказал предприниматель.

В итоге суд встал на сторону компании «Алмаз-Профи» и постановил взыскать в ее пользу задолженность и госпошлину — всего чуть более 3 миллионов рублей.

Изначально подрядчик отказался от участия в конкурсе на строительство и эксплуатацию двух переправ, но в процессе подготовки материала администрация пересчитала смету и предложила компании Павла Сорокина приемлемую цену.

— Смета по Нижнекаменке была пересчитана в ценах 2024 года, 6 декабря состоялся конкурс, «Алмаз-Профи» единственный подал заявку, стал победителем, и в данный момент контракт находится на стадии заключения, — сообщил подрядчик.

Дороги по льду

Нужны ли Новосибирской области еще ледовые переправы? В ГУ МЧС России по региону подчеркнули, что инициатива их возведения входит исключительно в компетенцию органов местного управления. Формально на территории области только Ордынка нуждается в ледовой переправе, потому что ее части находятся на разных берегах водохранилища.

— А если мы говорим о реке Обь, то в черте города и дальше она должным образом не замерзает, — отметил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

По его данным, за последние 10 лет на официальных переправах инцидентов не происходило. А в группе Чингисов в соцсети «ВКонтакте» можно найти лишь фотографию 12-летней давности, на которой запечатлен провалившийся под лед грузовик.