«Пропустите, самолет улетит»: новосибирцы встали в 6-километровой пробке — где сложно проехать

9 декабря в Новосибирской области вечером собралась гигантская пробка. Затор более чем в 6 километров образовался на трассе Р-254, сообщает сайт «Яндекс.Карты».
По его данным, движение затруднено в направлении аэропорта Толмачево и города Обь. Пользователи сервиса заявляют о ДТП.
— Правый ряд, фура на «аварийке», — пишет пользователь сервиса.
Информация о заторе также появилась на сайте 2ГИС.
— Пропустите, самолет улетит, — написал пользователь 2ГИС.
В начале декабря в Новосибирске на улице Большевистской собралась большая пробка. Ее длина составляла около 4 километров.