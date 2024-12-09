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Дороги и транспорт «Пропустите, самолет улетит»: новосибирцы встали в 6-километровой пробке — где сложно проехать

«Пропустите, самолет улетит»: новосибирцы встали в 6-километровой пробке — где сложно проехать

Затор образовался в направлении аэропорта

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13 комментариев

Движение затруднено на трассе Р-254

Источник:

9 декабря в Новосибирской области вечером собралась гигантская пробка. Затор более чем в 6 километров образовался на трассе Р-254, сообщает сайт «Яндекс.Карты».

По его данным, движение затруднено в направлении аэропорта Толмачево и города Обь. Пользователи сервиса заявляют о ДТП.

Под Новосибирском собрался крупный затор

Источник:

— Правый ряд, фура на «аварийке», — пишет пользователь сервиса.

Информация о заторе также появилась на сайте 2ГИС.

— Пропустите, самолет улетит, — написал пользователь 2ГИС.

Дорога окрасилась в красный цвет

Источник:

В начале декабря в Новосибирске на улице Большевистской собралась большая пробка. Ее длина составляла около 4 километров.

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Пробка Аэропорт Толмачево Новосибирская область
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Комментарии
13
Дормидонт Евлампивич
49 минут
ГВНС у вас, что с орфографией, что с географией большие проблемосины. В школе нужно было учиться, а не в носу ковыряться.
Гость
35 минут
НСК - мрачный мегаполис с гипертрофированными недостатками. " Подверженный гипертрофии "
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