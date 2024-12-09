Мэрия Новосибирска заявила, что во всем общественном транспорте есть обогреватели

Власти заявили, что весь общественный транспорт Новосибирска оснащен отопительными приборами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Власти Новосибирска не будут увеличивать количество единиц общественного транспорта зимой. При этом во всем общественном транспорте есть обогреватели. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии.

В муниципалитете заявили, что транспорт выходит на линию на основании договоров, которые заключены с перевозчиками. В этих документах указано, какое количество транспорта должно быть на каждом из маршрутов.

— В связи с этим временное увеличение количества подвижного состава на зимний период не представляется возможным, — объяснили в мэрии Новосибирска.

При этом в администрации добавили, что общественный транспорт города готов к зимнему сезону — все единицы оборудованы отопительными приборами. Техническое состояние транспорта проверяют ежедневно перед выходом на линию.