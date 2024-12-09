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Дороги и транспорт Мэрия Новосибирска заявила, что во всем общественном транспорте есть обогреватели

Мэрия Новосибирска заявила, что во всем общественном транспорте есть обогреватели

В холодное время года долго стоять на остановках особенно некомфортно

1 361
22 комментария

Власти заявили, что весь общественный транспорт Новосибирска оснащен отопительными приборами

Источник:

Власти Новосибирска не будут увеличивать количество единиц общественного транспорта зимой. При этом во всем общественном транспорте есть обогреватели. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии.

В муниципалитете заявили, что транспорт выходит на линию на основании договоров, которые заключены с перевозчиками. В этих документах указано, какое количество транспорта должно быть на каждом из маршрутов.

— В связи с этим временное увеличение количества подвижного состава на зимний период не представляется возможным, — объяснили в мэрии Новосибирска.

При этом в администрации добавили, что общественный транспорт города готов к зимнему сезону — все единицы оборудованы отопительными приборами. Техническое состояние транспорта проверяют ежедневно перед выходом на линию.

Регулярное пользуетесь общественным транспортом? Напишите редакции НГС, тепло ли вам в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, что стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска предложили увеличить до 40 рублей.

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Комментарии
22
Живущий в Сибири
1 час
А если это враньё -- кто за это ответит, желательно, премией? Лично, поимённо? Нет желающих?
Zemb
1 час
товарищ старшина а можно телевизор посмотреть? да. можно, только в розетку не включай! 😎
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