«Морозы пришли»: в Новосибирске утром взлетели цены на такси

Сегодня утром в Новосибирске похолодало до -15 градусов, передает «Западно-Сибирское УГМС» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске утром 9 декабря выросли цены на такси по некоторым маршрутам. Об этом рассказали читатели НГС, приславшие в редакцию скриншоты со стоимостью своих поездок.

— Морозы пришли — выкладывайте деньги. Как только холод окончательно установится — так, видимо, будет всегда. Пробок каких-то сильных нет. Обычно уезжаю почти в два раза дешевле, — пишет читательница НГС Анна.

Добраться с района НГПУ до центра города стоит 660 рублей Источник: читательница НГС











С такой же ситуацией столкнулись и другие новосибирцы, которым нужно было в центр города — поездка до улицы Орджоникидзе от Цветущей Плющихи стоила больше 500 рублей. По словам читателя, обычно в это время он платил около 300-350 рублей.

Новосибирцы подозревают, что ближе к вечеру ситуация с ценами только ухудшится Источник: читатель НГС











Ещё дороже будет стоить поездка из отдаленных районов левобережья — уехать на такси с Затулинки до улицы Ленина обойдется почти в 700 рублей.

По словам читателя, обычно поездка по этому маршруту стоит в пределах 400-450 рублей Источник: читатель НГС











Другой читатель НГС рассказал, что сегодня утром цена поездки от улицы Лермонтова до улицы Ленина составила 511 рублей, хотя обычно стоимость находится в пределах 300 рублей.

Источник: Яндекс Go











В самом приложении «Яндекс Go» стоимость цены объясняют повышенным спросом.

— Заказов намного больше, чем машин. Движение по пути затруднено. Чем дольше поездка, тем дороже, — указано в приложении.

НГС обратился за комментарием в «Яндекс Go».