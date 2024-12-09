«Морозы пришли»: в Новосибирске утром взлетели цены на такси

В Новосибирске утром 9 декабря выросли цены на такси по некоторым маршрутам. Об этом рассказали читатели НГС, приславшие в редакцию скриншоты со стоимостью своих поездок.
— Морозы пришли — выкладывайте деньги. Как только холод окончательно установится — так, видимо, будет всегда. Пробок каких-то сильных нет. Обычно уезжаю почти в два раза дешевле, — пишет читательница НГС Анна.
С такой же ситуацией столкнулись и другие новосибирцы, которым нужно было в центр города — поездка до улицы Орджоникидзе от Цветущей Плющихи стоила больше 500 рублей. По словам читателя, обычно в это время он платил около 300-350 рублей.
Ещё дороже будет стоить поездка из отдаленных районов левобережья — уехать на такси с Затулинки до улицы Ленина обойдется почти в 700 рублей.
Другой читатель НГС рассказал, что сегодня утром цена поездки от улицы Лермонтова до улицы Ленина составила 511 рублей, хотя обычно стоимость находится в пределах 300 рублей.
В самом приложении «Яндекс Go» стоимость цены объясняют повышенным спросом.
— Заказов намного больше, чем машин. Движение по пути затруднено. Чем дольше поездка, тем дороже, — указано в приложении.
НГС обратился за комментарием в «Яндекс Go».
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирскую область пришли морозы до –29 градусов.