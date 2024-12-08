«Разрушение продолжилось»: в каком состоянии находится Димитровский мост — весной дорожники возобновят ремонт

В декабре стало известно, что на мосту могут ввести режим повышенной готовности Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В мэрии Новосибирска рассказали, в каком состоянии находится Димитровский мост. Недавно стало известно, что на нем могут ввести режим повышенной готовности.

Ограничения, как сообщалось в проекте постановления, планируется ввести для того, чтобы избежать ЧС из-за ухудшения конструкций моста. Как объяснили НГС в пресс-центре мэрии, износ конструкций связан с разрушением дорожной одежды проезжей части.

Об этом в городской администрации сообщили со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

— В связи с тем, что ремонт объекта не был произведен в текущем году, техническое состояние моста ухудшилось, разрушение дорожной одежды продолжилось, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии. — Помимо этого, износу подверглись деформационные швы и ограждения безопасности.

В мэрии уточнили что заключить контракт с подрядчиком для проведения ремонта могут в 2024 году, работы планируется начать при наступлении «благоприятных погодных условий».

— При проведении ремонтных работ будут введены временные ограничения движения транспорта на мосту, — добавили в пресс-центре мэрии.