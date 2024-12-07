НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, снег

ощущается как -10

2 м/c,

южн.

 758мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
100 патриотических проектов
Хирург-ливанец ищет любовь
Копим на будущее
Коллапс на таможне
Кино про другое детство
Тестируем наливайки
Наиграл на 500 тысяч на набережной
Адвент: забрать свой подарок
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Потом мэрию ругают за нечищеные дороги»: сотрудники новосибирской автозаправки скидывали снег на проезжую часть — видео необычной уборки

«Потом мэрию ругают за нечищеные дороги»: сотрудники новосибирской автозаправки скидывали снег на проезжую часть — видео необычной уборки

Местный житель рассказал, что такой способ уборки увидел впервые

1 142
12 комментариев

По словам новосибирца, снег так и оставили на дороге

Источник:

Сотрудники АЗС «Газпромнефть» скидывали снег с территории заправки прямо на проезжую часть. Об этом редакции НГС рассказал читатель.

По словам мужчины, инцидент произошел днем 7 декабря на АЗС на улице Свердлова, 18, снег с которой счищали на Ипподромскую.

Источник:

— В первый раз такое увидел, честно говоря, ошалел. А горожане потом мэрию ругают за неочищенные дороги, — рассказал читатель.

Он отметил, что снег так и оставили на дороге, после чего его раскатали автомобили.

НГС обратился за объяснением в пресс-службу сети АЗС «Газпромнефть».

— Нарушение правил уборки снега оперативно устранено, — ответили в компании.

Ранее синоптики спрогнозировали обильные снегопады в декабре в Новосибирской области.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Уборка снега Снег АЗС Дорога Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
274671462
47 минут
Ну вот и решилась тайна неочищенных дорог 🤦‍♂️
fin
47 минут
"Сотрудники АЗС «Газпромнефть» скидывали снег с территории заправки прямо на проезжую часть" Из за одной заправки весь город в пробках, да? Гпзпрому сейчас не легко, краны перекрыли, они в убытках по уши, а это национальное достояние. Скинуться нужно на уборку.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
«Шкатулка с подарками»: новогодняя Москва глазами новосибирца — кто ее украшает и почему дело не в бюджете города
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Мужчина взял за грудь»: откровения омской официантки о домогательствах и странных гостях
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

илья,18

Ромчик,44

Светлана,60

Дарина,33

Ирина,33

Светлана ,59

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление