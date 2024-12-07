«Потом мэрию ругают за нечищеные дороги»: сотрудники новосибирской автозаправки скидывали снег на проезжую часть — видео необычной уборки

Сотрудники АЗС «Газпромнефть» скидывали снег с территории заправки прямо на проезжую часть. Об этом редакции НГС рассказал читатель.
По словам мужчины, инцидент произошел днем 7 декабря на АЗС на улице Свердлова, 18, снег с которой счищали на Ипподромскую.
— В первый раз такое увидел, честно говоря, ошалел. А горожане потом мэрию ругают за неочищенные дороги, — рассказал читатель.
Он отметил, что снег так и оставили на дороге, после чего его раскатали автомобили.
НГС обратился за объяснением в пресс-службу сети АЗС «Газпромнефть».
— Нарушение правил уборки снега оперативно устранено, — ответили в компании.
Ранее синоптики спрогнозировали обильные снегопады в декабре в Новосибирской области.