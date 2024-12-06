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Дороги и транспорт Новый год в Новосибирске Работу новосибирского метро продлят в новогоднюю ночь

Работу новосибирского метро продлят в новогоднюю ночь

В праздники транспорт будет работать по графику выходного дня

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Поезда метро в новогоднюю ночь будут курсировать до 02:00

Источник:

В Новосибирске на новогодние праздники изменят график работы общественного транспорта.

— Для удобства передвижения новосибирцев внесли изменения в работу общественного транспорта, — сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

С 29 декабря по 8 января муниципальный транспорт и метрополитен будут работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь работу метро продлят до 02:00.

Накануне, 5 декабря, стало известно, что стоимость проезда в Новосибирске собираются увеличить до 40 рублей. Новый тариф начнет действовать не раньше, чем 23 декабря. Пока документ о повышении цены не подписан.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Жаль сотрудников метро((
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