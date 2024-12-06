Работу новосибирского метро продлят в новогоднюю ночь

В Новосибирске на новогодние праздники изменят график работы общественного транспорта.
— Для удобства передвижения новосибирцев внесли изменения в работу общественного транспорта, — сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
С 29 декабря по 8 января муниципальный транспорт и метрополитен будут работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь работу метро продлят до 02:00.
Накануне, 5 декабря, стало известно, что стоимость проезда в Новосибирске собираются увеличить до 40 рублей. Новый тариф начнет действовать не раньше, чем 23 декабря. Пока документ о повышении цены не подписан.