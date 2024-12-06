«С Сеятеля не уехать»: на 45 минут задержали электричку до Новосибирска-Главного

Новосибирцы ждут электричку больше 40 минут Источник: читательница НГС











Жители Академгородка не могут уехать в город на электричке. Пассажиры уже 40 минут ждут электропоезд № 6628 «Черепаново — Новосибирск-Главный», который должен был приехать станцию «Сеятель» в 08:02.

— Электрички нет до сих пор, и о времени прибытия ничего неизвестно. Пассажирам говорят, что задерживается по техническим причинам. Следующая электричка, на 8:33, тоже задерживается, насколько — неизвестно. Билеты вернуть нельзя. Некоторые начинают уходить с вокзала. А на трассе пробки, поэтому на маршрутку не пересядешь, — рассказала НГС жительница Новосибирска Виктория.

По номеру горячей линии РЖД журналисту НГС сообщили, что причина задержки неизвестна.

— Указано, что на данный момент с опозданием в одну минуту этот электропоезд выехал из Бердска. Возможно, перевозчик еще не предоставил более актуальную информацию, — ответила оператор.