Жители Южно-Чемского жилмассива останутся без электрички — чиновники назвали причину

По жилмассиву проходят железнодорожные пути Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Южно-Чемского жилмассива останутся без ранее планируемой электрички. Об этом заявил Михаил Никулин на заседании комиссии по внесению изменений в Генплан Новосибирска.

— Говоря о городской электричке, мы с РЖД не раз обсуждали этот вопрос, но мы получаем отрицательное заключение по возможности ведения там пассажирского потока, — заявил Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

Отметим, что по жилмассиву проходят железнодорожные пути, однако ездят там только грузовые поезда. Планировалось, что в начале Первого Бронного переулка планируется сделать остановку городской электрички — о. п. «Чемской». Предполагалось, что этот вид транспорта позволит снять часть проблем с дорожными пробками в жилмассиве.

Однако позже в региональном Минтрансе пояснили, что для запуска городской электрички в необходимо строительство третьего пути на участке ст. Клещиха — ст. Чемская. Сейчас власти планируют провести трамвайные пути по всему микрорайону, чтобы разгрузить дороги.