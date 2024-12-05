НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 761мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
100 патриотических проектов
Модель погибла в Таиланде
Кино про другое детство
Живут на 84% годовых
Копим на будущее
Ад на Волочаевской
Адвент: забрать свой подарок
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Жители Южно-Чемского жилмассива останутся без электрички — чиновники назвали причину

Жители Южно-Чемского жилмассива останутся без электрички — чиновники назвали причину

Сейчас в жилмассив планируют продлить трамвайные пути

120
Написать комментарий

По жилмассиву проходят железнодорожные пути

Источник:

Жители Южно-Чемского жилмассива останутся без ранее планируемой электрички. Об этом заявил Михаил Никулин на заседании комиссии по внесению изменений в Генплан Новосибирска.

— Говоря о городской электричке, мы с РЖД не раз обсуждали этот вопрос, но мы получаем отрицательное заключение по возможности ведения там пассажирского потока, — заявил Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

Отметим, что по жилмассиву проходят железнодорожные пути, однако ездят там только грузовые поезда. Планировалось, что в начале Первого Бронного переулка планируется сделать остановку городской электрички — о. п. «Чемской». Предполагалось, что этот вид транспорта позволит снять часть проблем с дорожными пробками в жилмассиве.

Однако позже в региональном Минтрансе пояснили, что для запуска городской электрички в необходимо строительство третьего пути на участке ст. Клещиха — ст. Чемская. Сейчас власти планируют провести трамвайные пути по всему микрорайону, чтобы разгрузить дороги.

В мэрии Новосибирска рассказали, по каким причинам в Южно-Чемском жилмассиве собираются пробки и как эту проблему планируют решать.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Электричка Новосибирск Южно-Чемской жилмассив
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 минуты
Правильное решение, ибо экономически не выгодно.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Градостроительная политика стала откровенно бессовестной»: Михаил Рязанцев — о том, во что КРТ превращает Новосибирск
Анонимное мнение
Мнение
«Шкатулка с подарками»: новогодняя Москва глазами новосибирца — кто ее украшает и почему дело не в бюджете города
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Lyudmila,56

София,46

Ольга,52

Svetlana,37

Сергей,29

Геннадий,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление