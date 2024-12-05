В Новосибирске сузят съезд с Октябрьского моста — показываем на карте, где введут ограничения

Участок сузят на 5 метров Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











На правом берегу Новосибирска до 20 декабря сузят съезд с Октябрьского моста. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с ремонтом теплотрассы.

— С 5 по 20 декабря на 5 метров сужается проезжая часть южного спуска с Октябрьского моста в районе зданий № 45 и 45а на улице Большевистской, — говорится в сообщении.

Ограничения продлятся до 20 декабря Источник: «2ГИС»











Водителей просят быть внимательными за рулем и следить за дорожными знаками.