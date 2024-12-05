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Дороги и транспорт В Новосибирске сузят съезд с Октябрьского моста — показываем на карте, где введут ограничения

В Новосибирске сузят съезд с Октябрьского моста — показываем на карте, где введут ограничения

Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы

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12 комментариев

Участок сузят на 5 метров

Источник:

На правом берегу Новосибирска до 20 декабря сузят съезд с Октябрьского моста. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с ремонтом теплотрассы.

— С 5 по 20 декабря на 5 метров сужается проезжая часть южного спуска с Октябрьского моста в районе зданий № 45 и 45а на улице Большевистской, — говорится в сообщении.

Ограничения продлятся до 20 декабря

Источник:

Водителей просят быть внимательными за рулем и следить за дорожными знаками.

Ранее в Новосибирске в районе Бугринского леса ввели ограничения для проезда машин, а также усилили охрану территории.

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Ограничат движение Октябрьский мост в Новосибирске Новосибирск
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