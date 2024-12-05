В Новосибирске начнут проектировать трамвайные пути до Южно-Чемского

Точные сроки строительства новых путей неизвестны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 5 декабря, на заседании комиссии по внесению изменений в Генплан Новосибирска обсудили строительство трамвайной ветки до Южно-Чемского микрорайона.

— До 2030 года нет смысла вносить изменения в Генплан города. Пока мы пытаемся начать проектирование. Оно должно начаться до 2030 года, — заявил Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

Планы строительства трамвайных путей в Южно-Чемской жилмассив обсуждают уже несколько лет. В мэрии Новосибирска сообщили, что пути собираются проложить до ЖК «Радуга Сибири», жилмассивов Южно-Чемской, Родники и Плющихинский.