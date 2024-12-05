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Дороги и транспорт В Новосибирске начнут проектировать трамвайные пути до Южно-Чемского

В Новосибирске начнут проектировать трамвайные пути до Южно-Чемского

Работы хотят начать в ближайшие пять лет

599
19 комментариев

Точные сроки строительства новых путей неизвестны

Источник:

Сегодня, 5 декабря, на заседании комиссии по внесению изменений в Генплан Новосибирска обсудили строительство трамвайной ветки до Южно-Чемского микрорайона.

— До 2030 года нет смысла вносить изменения в Генплан города. Пока мы пытаемся начать проектирование. Оно должно начаться до 2030 года, — заявил Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

Планы строительства трамвайных путей в Южно-Чемской жилмассив обсуждают уже несколько лет. В мэрии Новосибирска сообщили, что пути собираются проложить до ЖК «Радуга Сибири», жилмассивов Южно-Чемской, Родники и Плющихинский.

В мэрии Новосибирска рассказали, по каким причинам в Южно-Чемском жилмассиве собираются пробки и как эту проблему планируют решать.

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Комментарии
19
Гость
30 минут
Всё Метро Капут...
Почётный гражданин Левосибирска
13 минут
У чиновников 2030 какое-то магическое число. Либо до этой даты хотят что-то закончить (например 1000 самолетов построить), либо после проекты начать.
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