НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 760мм 76%
Подробнее
7 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
100 патриотических проектов
Модель погибла в Таиланде
Кино про другое детство
Живут на 84% годовых
Копим на будущее
Ад на Волочаевской
Адвент: забрать свой подарок
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Цены растут на опережение»: новосибирцы высказались о возможном подорожании проезда до 40 рублей

«Цены растут на опережение»: новосибирцы высказались о возможном подорожании проезда до 40 рублей

Некоторые горожане считают увеличение тарифа необоснованным

1 337
50 комментариев

Рост тарифа объясняют увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда

Источник:

Жители Новосибирска активно обсуждают материал НГС о том, что цены на проезд в общественном транспорте предложили увеличить до 40 рублей. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под публикацией.

Многие новосибирцы уверены, что при повышении стоимости проезда должно улучшаться и качество транспорта, но этого, по их мнению, не происходит.

— Только-только натурально ржавые троллейбусы заменили — и тут же ценники поднимать, — возмущается Надежда nz.

— За такие поездки в общественном транспорте они должны сами платить — народ просто мучается ездить, — уверен Гость.

— Людей, как скот возят. Набивают под самую крышу, стоять уже негде, дышать нечем от вони в салонах порой. За это все еще платить?  — Негодует читатель НГС.

Другая часть новосибирцев уверена, что цены на проезд растут непропорционально росту зарплат.

— Цены растут на опережение. Скоро будут пять раз за полгода поднимать таксу, — возмущается пользователь с ником 274444392.

— А зарплаты индексируют? Вот так, чтобы каждый год или два раза в год на 5 тысяч? — Пишет Гость.

— Итого рост тарифа на проезд — 14 %. А теперь нам всем проиндексируйте зарплаты на 14 %. Для справедливости, и чтобы хватало на проезд до работы и обратно, — просит Cobalt & Nickel.

Поскольку тарифы нельзя менять чаще одного раза в год, стоимость проезда смогут поднять не раньше 23 декабря.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Общественный транпорт Цены на проезд
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
50
bla-bla-bla
40 минут
Что воля, что неволя#всё равно... Сколько веков Русь Учится и никак не научится.
Гость
46 минут
Главное, чтобы чеченцам хорошо жилось в России. Остальные потерпят.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
«Градостроительная политика стала откровенно бессовестной»: Михаил Рязанцев — о том, во что КРТ превращает Новосибирск
Анонимное мнение
Мнение
Скорпионам — стресс из-за денег, Козерогам — новые отношения: какой будет зима для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

София,46

Ольга,52

Svetlana,37

Сергей,29

Геннадий,37

Schnitter,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление