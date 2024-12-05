«Цены растут на опережение»: новосибирцы высказались о возможном подорожании проезда до 40 рублей

Рост тарифа объясняют увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска активно обсуждают материал НГС о том, что цены на проезд в общественном транспорте предложили увеличить до 40 рублей. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под публикацией.

Многие новосибирцы уверены, что при повышении стоимости проезда должно улучшаться и качество транспорта, но этого, по их мнению, не происходит.

— Только-только натурально ржавые троллейбусы заменили — и тут же ценники поднимать, — возмущается Надежда nz.

— За такие поездки в общественном транспорте они должны сами платить — народ просто мучается ездить, — уверен Гость.

— Людей, как скот возят. Набивают под самую крышу, стоять уже негде, дышать нечем от вони в салонах порой. За это все еще платить? — Негодует читатель НГС.

Другая часть новосибирцев уверена, что цены на проезд растут непропорционально росту зарплат.

— Цены растут на опережение. Скоро будут пять раз за полгода поднимать таксу, — возмущается пользователь с ником 274444392.

— А зарплаты индексируют? Вот так, чтобы каждый год или два раза в год на 5 тысяч? — Пишет Гость.

— Итого рост тарифа на проезд — 14 %. А теперь нам всем проиндексируйте зарплаты на 14 %. Для справедливости, и чтобы хватало на проезд до работы и обратно, — просит Cobalt & Nickel.