«Происходит ад»: жители Дзержинки возмутились состоянием улицы Волочаевской — там не чистят дороги и сбивают пешеходов

На Волочаевской, как оказалось, много проблем Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жители Дзержинского района Новосибирска возмутились состоянием улицы Волочаевской. Они жалуются на плохую работу общественного транспорта, частые аварии, нечищеные тротуары и вечно перекопанные пешеходные зоны. Журналисты НГС проверили их слова на месте, поговорили с пешеходами и автомобилистами — отношение к улице и ее проблемам у них оказалось разное. Подробнее — в фоторепортаже Настасьи Медведевой и Андрея Бортко.

«Это жесть»

Люди недовольны пробками и авариями Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На улице Волочаевской в районе перекрестка с улицей Есенина, где вчера произошло ДТП с трамваем без тормозов, в последнее время много аварий. Жители пожаловались, что улица перегружена транспортом, запаркована, а обочины перерыты.

— У нас на Волочаевской ад прямо сейчас происходит. Куча аварий, много побитых машин, трамвай, напаркованые на проблемном подъеме автомобили стоят всю неделю, перерыто все. И не объехать, — посетовал анонимный читатель НГС.

Люди говорят, что в этом районе постоянно раскапывают то дороги, то тротуары Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Еще одна жительница района Елена добавила, что здесь же находится опасный перекресток, где не только сталкиваются машины, но и регулярно сбивают людей.

— Это жесть, этот спуск такой опасный, и перекрёсток такой же. Сколько там аварий, а сейчас еще и гололед. И фуры вечно буксуют, с Каменки на Техническую подняться не могут. Страшно, — написала женщина в редакцию.

На месте много людей, но все они в основном — клиенты миграционного центра на Есенина, 1Г. Местных жителей вокруг не много. Возле миграционной службы дорога перерыта, работает спецтехника и трудятся рабочие. Пройти по тротуару невозможно, и приходится плестись прямо по насыпи и песку в очаге работ, а чуть дальше — по нечищеным тротуарам, по щиколотку утопая в снегу.

Пробки тут бывают и днем — многие винят в них водителей, которые паркуют машины вдоль дороги Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Тут же автомобилисты побросали свой транспорт — то, что дорога здесь поднимается в гору, никого не смутило. Движение, несмотря на то, что далеко не час пик, затруднено, и ряды парковки по Волочаевской и Есенина явно усугубляют ситуацию.

Переходим дорогу и, с трудом пробираясь по нечищеным тротуарам, бредем к остановке общественного транспорта «Река Каменка». Видим автомобилиста, который припарковался и собирается уезжать.

— Да как бы СГК тут все разрыли, а так никаких опасностей и сложностей особо нет, все нормально. Горка на дороге всегда была — что тут такого? — недоуменно отвечает на вопрос о проблемах Александр.

Жители района жалуются на плохую работу общественного транспорта Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мужчина-пешеход, представившийся Валентином, высказал другое мнение о ситуации на Волочаевкой.

— Что они тут понаделали, слов нет. Столько лет эту Волочаевскую делали, а толку? Года три, наверное, делали точно, столько денег истратили — и опять дорога плохая, и опять что-то роют. Да еще не чистят. Все плохо, — возмутился мужчина.

«Страшно, особенно зимой»

Тротуары здесь чистить, видимо, тоже не принято Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пенсионерка Нина Ивановна живет в районе остановки «Кинотеатр „Родина“», через остановку от проблемного участка. Женщина каждый день забирает внучку из школы, и уже устала терпеть сложности с транспортом: мало того, что его не дождаться, так еще и в пробках постоянно приходится стоять.

— У нас здесь транспорт вообще плохо ходит — ни маршруток, ни трамваев не дождаться. Но особенно вечером все плохо. Вчера тут две аварии было: с трамваем сначала, потом на Технической две машины столкнулись. Мы с внучкой вышли из школы в шесть вечера, а домой зашли в 19:30, представляете? — пожаловалась она. — По утрам то же самое. Такси заказываем, чтобы ребенка в школу увезти, потому что боимся опоздать. И когда аварий нет, машины колом тут стоят, а если авария — тем более.

Постоянные разрытия тоже отравляют жизнь. По словам пенсионерки, работа кипит круглый год то тут, то там, но не завершается.

— На «Монетке» разрыли и до самой Технической докопали. Потом вот там, с левой стороны «Пятёрочки», где заправка, котлован раскопали ещё летом и что-то не закапывают. Все у них не слава богу, — вздохнула сибирячка.

А еще Нину Ивановну беспокоит перекресток улиц Волочаевской и Есенина. Там, по ее словам, чаще всего случаются ДТП.

— Мы вопрос поднимали [в администрации], почему бы светофоры не поставить — нам сказали, нельзя. Машины бьются, да и нам, пешеходам, несладко. Тут зебра — иду по ней и боюсь, честно сказать. Стоишь, думаешь: может, водитель пропустит, а может, не дай бог, тронется. Страшно, особенно сейчас. Зимой скользко, — сказала женщина.

Пешеходник — еще одна беда для жителей улицы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пара на остановке сказала журналистам НГС, что бывает тут раз в год, но местность не вызывает у них откровенного ужаса.

— Да, тут нечищеные дороги, тротуары — так везде одни и те же проблемы. И в центре то же самое, — улыбнулись они.

Трамваи, по словам жильцов района, приходится ждать по 20 минут Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Лариса живет в этом микрорайоне уже 30 лет и о всех его проблемах осведомлена прекрасно. В первую очередь ее беспокоят работа общественного транспорта и состояние тротуаров.

— Тротуаров практически нет — плохие, узкие. Ливневки поменяли, но летом дождь если прошел — все заливает. Вдоль Волочаевской, если смотреть на Есенина, по правую сторону летом всех пешеходов грязью обдаёт от машин, хоть бы забор какой построили, — стала перечислять она. — Пешеходных переходов мало. Тут на перекрестке светофора нет, поэтому часто аварии. Когда мои дети учились в школе чуть выше по улице, я всегда их отпускала со страхом. Зимой тут из-за подъема в гору постоянно скольжение. Если фура какая-то встала, это проблема. Трамвай № 14 сейчас редко ходит, минимум ждем его по 20 минут.

«Бабка, у тебя ангел-хранитель есть»

Раису Константиновну однажды тут чуть не сбили Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Раиса Константиновна на пенсии, но часто выбирается из дома по делам. По словам женщины, ее соседка как-то переходила дорогу тут, попала под машину и стала инвалидом.

— Дядя из крайнего ряда ее заметил и остановился, она и пошла. А второй ряд как летел, так и летел. Один ей как дал, так она второй год лежит и не встает, — эмоционально рассказала жительница микрорайона.

Женщина чуть не попала в ДТП возле этой остановки Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Пенсионерка призналась, что и сама однажды чуть не стала жертвой аварии на пешеходе. По словам Раисы Константиновны, она дождалась, чтобы машин вблизи не было, начала переходить дорогу и чудом заметила, что один из автомобилей мчался на всей скорости уже возле нее.

— Он меня за доли секунды догнал, увидел, затормозил и в столб влетел. Вокруг люди охают-ахают, а мужик стоит и говорит: «Бабка, у тебя ангел-хранитель есть», — с ужасом вспомнила пенсионерка — таких историй с разными героями у нее как минимум четыре. — Я без конца смотрю фильмы, и там показывают, что везде у них эти камеры натыканы на каждом углу, чуть ли не на туалетах. У нас тут ничего нет и никого нет. Все сами себе хозяева.

«Тут работает подрядчик»

В СГК пояснили, какие работы сейчас выполняют на объекте Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В СГК корреспонденту НГС рассказали, что возле здания на Есенина, 1Г работы ведет подрядчик — строит тепловую сеть по замещению котельной на Технической.

— Мы строим четыре километра теплоснабжающих коммуникаций от ТЭЦ-5 в районе улиц Волочаевская и Техническая. Это позволит подключить к ТЭЦ потребителей двух локальных теплоисточников. В частности, закроем устаревшую и неэкологичную угольную котельную в подвале вечерней школы № 15, — объяснили в компании. — К крупнейшей новосибирской ТЭЦ подрядчик СГК подключит новых потребителей — 42 объекта. Из них 34 многоквартирных жилых дома, общественные здания, две школы и учреждение ГУФСИН.

Также корреспондент НГС направила запрос по проблемам улицы в мэрию, а в новосибирскую ГИБДД — о мерах по соблюдению безопасности движения пешеходов и нарушителей правил парковки. Ответы мы опубликуем, как получим.

Стоит отметить, что улица Волочаевская традиционно собирает больше всего критики горожан, а ее рейтинг в сервисе 2ГИС — 1,4 балла. При этом улицу отремонтировали всего два года назад.