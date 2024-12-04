«Сняты все ограничения»: в Новосибирске по правобережной развязке четвертого моста запустили движение

Рабочие запустили движение по третьему съезду транспортной развязки Источник: Группа «ВИС» / t.me











В Новосибирске запустили движение по правобережной развязке строящегося четвертого моста через Обь.

— Группа «ВИС» завершила работы и запустила движение по третьему съезду транспортной развязки на правом берегу Оби в соответствии с проектной документацией. Сняты все ограничения для автомобилистов, которые вводились на время строительства, — сообщили в телеграм-канале группы «ВИС».

В компании добавили, что строители запустили движение по двум другим съездам в 2021 и 2022 годах. Сейчас на правом берегу появились все объекты, предусмотренные проектом. Кроме развязки, рабочие провели реконструкцию Зыряновского путепровода.

— Правобережная транспортная развязка обеспечит прямой заезд на новый мост с улицы Ипподромской. Один съезд предназначен для выезда транспорта на площадь Инженера Будагова. Второй съезд с улицы Фабричной также имеет выход на площадь в сторону Красного проспекта, — уточнили в организации.

Транспортная развязка предусматривает три съезда Источник: Группа «ВИС»/t.me











Третий съезд развязки обеспечит проезд машин со стороны Речного вокзала в направлениях Красного проспекта и улицы Фабричной.

В середине ноября в «ВИС» заявили о завершении летнего строительного сезона на объекте Источник: Группа «ВИС»/t.me









