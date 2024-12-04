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Дороги и транспорт «Заторы, как до Китая»: Новосибирск сковали пробки после снегопада — смотрим, что пишут водители

«Заторы, как до Китая»: Новосибирск сковали пробки после снегопада — смотрим, что пишут водители

На дорогах произошло несколько аварий

2 385
21 комментарий

Заторы сковали мосты и улицы города

Источник:

Утром 4 декабря Новосибирск встал в 8-бальные пробки, по данным сервиса 2ГИС. Горожане винят во всем снег и шутят, что каждый раз после осадков из дома лучше не выезжать. Смотрим, где сложнее всего проехать и что об этом пишут автомобилисты.

Судя по карте, заторы образовались и на правом и на левом берегах. Сейчас сложно проехать по Советскому шоссе, улицам Ватутина, Станиславского, Большевистской, Красному проспекту.

На улице Кедровой и 1-м Мочищенском шоссе и вовсе собралась пробка в 7 километров из-за аварии. Из-за ДТП сложности и на Димитровском и на Октябрьском мостах.

На улице Кедровой и Димитровском мосту произошли аварии

Источник:

Новосибирцы при этом не унывают и оставляют комментарии, пока стоят в пробках. Например, жалуются на снег и даже ругают «умные» светофоры, которые поставили на Большевистской.

— Как обычно. Снег прошел, город встал, — пишет Иван Козлов.

— Снег выпал, сразу пробки, как до Китая, — шутит Анна.

— А это мы теперь тут из-за «умных» светофоров стоять будем, — жалуется Дмитрий.

— Только выехал из дома уже в пробку встал, лучше бы не работал, — пишет Олег. — Едем в час по чайной ложке, еще и жмутся все.

Кстати, завтра, 5 декабря синоптики также прогнозируют снег.

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Комментарии
22
Гость
44 минуты
Строим новые ЖК, а дороги как в 80-х вот и результат. Про метро ,совсем нет слов.. За 10 лет пробок, только смогли на площади Кирова светофоры поставить.
Гость
1 час
Чемодан, вокзал, Вологда!!!! Какая третья столица, полное социальное дно!!!!
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