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Дороги и транспорт На Большевистской поставили «умные» светофоры — это должно уменьшить пробки

На Большевистской поставили «умные» светофоры — это должно уменьшить пробки

Тестировать интеллектуальную транспортную систему начали на прошлой неделе

2 194
20 комментариев

ИТС начали вводить с улицы Большевистской

Источник:

В Новосибирске начала работать интеллектуальная транспортная система, которая должна улучшить в городе ситуацию с пробками. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в ГКУ НСО ЦОДД.

С 28 ноября специалисты ЦОДД начали тестировать адаптивную ленту координации режима работы светофоров. То есть теперь камеры будут узнавать, какая интенсивность движения и сколько транспорта проезжает по участку. А потом будут управлять светофорами и подстраивать их под ситуацию.

Первый раз ИТС ввели на участке от Северного спуска — Южный спуск — Большевистская до остановки «Мелькомбинат» — Большевистская, 135.

В часы пик, по данным ЦОДД, пропускная способность увеличилась на 13% в первый день работы ИТС.

С пятницы, 29 ноября, была введена адаптивная лента координаций на участке улица Зыряновская — Восход — Кирова.

Власти утверждают, что пропускная способность увеличилась на 13%

Источник:

— В связи с изменениями режимов работы светофоров просим водителей сохранять бдительность! Справочно: корректировка режимов работы светофоров, в зависимости от объема транспортных потоков на большом количестве участков города, позволит участникам дорожного движения оптимизировать свой маршрут и снизить возникновение заторовых ситуаций, — объяснили в ЦОДД.

Сегодня, 3 декабря, пробка на Большевистской не такая большая, как обычно

Источник:

Это не первый раз, когда власти тестируют ИТС на Большевистской. Тогда министр транспорта Анатолий Костылевский утверждал, что пропускная способность увеличилась на 27%.

Всего в систему за несколько лет вложили больше 400 миллионов рублей. Корреспондент НГС разбиралась, что такое ИТС, почему ее критикуют и как пришлось отложить на несколько лет ввод из-за контракта за 1 копейку.

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Новосибирск Светофоры Пробка Большевистская
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Комментарии
20
парацетамол
55 минут
нет что бы развязки делать, переходы и расширять полосы, занимаются фунчозой какой то...
Gordon Shumway
1 час
Интеллектуальные светофоры в Былосибирске, крайне неудачная затея. Когда элементарно отсутствует этика вождения, никакой ИИ не справится. Да и был уже подобный опыт, на Немировича, кажется. Вернули обычные светофоры.
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