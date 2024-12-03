На Большевистской поставили «умные» светофоры — это должно уменьшить пробки

ИТС начали вводить с улицы Большевистской Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске начала работать интеллектуальная транспортная система, которая должна улучшить в городе ситуацию с пробками. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в ГКУ НСО ЦОДД.

С 28 ноября специалисты ЦОДД начали тестировать адаптивную ленту координации режима работы светофоров. То есть теперь камеры будут узнавать, какая интенсивность движения и сколько транспорта проезжает по участку. А потом будут управлять светофорами и подстраивать их под ситуацию.

Первый раз ИТС ввели на участке от Северного спуска — Южный спуск — Большевистская до остановки «Мелькомбинат» — Большевистская, 135.

В часы пик, по данным ЦОДД, пропускная способность увеличилась на 13% в первый день работы ИТС.

С пятницы, 29 ноября, была введена адаптивная лента координаций на участке улица Зыряновская — Восход — Кирова.

Власти утверждают, что пропускная способность увеличилась на 13% Источник: ГКУ НСО ЦОДД

— В связи с изменениями режимов работы светофоров просим водителей сохранять бдительность! Справочно: корректировка режимов работы светофоров, в зависимости от объема транспортных потоков на большом количестве участков города, позволит участникам дорожного движения оптимизировать свой маршрут и снизить возникновение заторовых ситуаций, — объяснили в ЦОДД.

Сегодня, 3 декабря, пробка на Большевистской не такая большая, как обычно Источник: 2ГИС











Это не первый раз, когда власти тестируют ИТС на Большевистской. Тогда министр транспорта Анатолий Костылевский утверждал, что пропускная способность увеличилась на 27%.