Мэрия Новосибирска должна выплатить больше 500 тысяч водителю BMW — он попал в яму у ТЭЦ-5

Автомобиль BMW заехал в яму в июне этого года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд решил взыскать более полумиллиона рублей с департамента транспорта мэрии Новосибирска после ДТП, в которое попал водитель BMW. Машина летом влетела в яму на улице Кленовой недалеко от ТЭЦ-5.

Об этом сказано на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Согласно документам, иск к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса подало ООО «Спецметаллстрой».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Спецметаллстрой» зарегистрировано в 2015 году в Новосибирске, директор и учредитель предприятия — Максим Вялков. На конец 2023 года выручка фирмы составила 328,1 миллиона, чистая прибыль — 3,6 миллиона рублей. Организация занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

В решении суда указано, что авария произошла 29 июня 2024 года. Водитель ехал в направлении ТЭЦ-5 со стороны Новосибирского государственного педагогического университета и попал в яму на дороге.

Сибиряк вызвал сотрудников ДПС, которые зафиксировали повреждения на правой передней и задней покрышке, дисках и других частях. В результате эксперт оценил стоимость восстановительных работ в 2904 рубля, запасных частей авто — более 600 тысяч рублей.

— В качестве обоснования суммы убытков в размере 670 224 рублей, истцом в материалы дела представлено экспертное заключение, чек, подтверждающий расходы на транспортировку, счета на оплату за осмотр, счета за транспортно-экспедиционные услуги, ответчиком размер убытков не оспорен, — сказано в документах суда.

В ноябре суд решил взыскать с департамента транспорта мэрии в пользу фирмы убытки в размере более чем 670 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

НГС направил запрос в пресс-центре мэрии с просьбой прокомментировать решение суда. В ООО «Спецметаллстрой» на момент публикации новости не смогли предоставить комментарий.