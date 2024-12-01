Реконструируют более четырех километров: подробности ремонта улиц 2-й Станционной и Большой

Участки для будущих работ уже зарезервировали, на них нельзя возводить капитальные здания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Власти Новосибирска объяснили, что реконструируют более четырех километров улиц 2-я Станционная и Большая. Для участков уже зарезервировали землю на три года.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, реконструкция затронет участок по улице 2-й Станционной от дома № 29 до улицы Большой и по улице Большой от улицы 2-й Станционной до Колыванского кольца.

Соглашение о ремонте подписали еще в 10 ноября прошлого года МБУ «ГЦОДД» и МКУ «УДС». Согласно документу, под реконструкцию попадает 114 метров по улице Большой и 3941 метр по улице 2-й Станционной.

Примерно так выглядит территория, которую отремонтируют, вероятно, дорогу расширят Источник: «Яндекс.Карты»