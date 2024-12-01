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Дороги и транспорт Реконструируют более четырех километров: подробности ремонта улиц 2-й Станционной и Большой

Реконструируют более четырех километров: подробности ремонта улиц 2-й Станционной и Большой

Власти Новосибирска объяснили, какие участки реконструируют на двух загруженных улицах

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15 комментариев

Участки для будущих работ уже зарезервировали, на них нельзя возводить капитальные здания

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Власти Новосибирска объяснили, что реконструируют более четырех километров улиц 2-я Станционная и Большая. Для участков уже зарезервировали землю на три года.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, реконструкция затронет участок по улице 2-й Станционной от дома № 29 до улицы Большой и по улице Большой от улицы 2-й Станционной до Колыванского кольца.

Соглашение о ремонте подписали еще в 10 ноября прошлого года МБУ «ГЦОДД» и МКУ «УДС». Согласно документу, под реконструкцию попадает 114 метров по улице Большой и 3941 метр по улице 2-й Станционной.

Примерно так выглядит территория, которую отремонтируют, вероятно, дорогу расширят

Источник:

Недавно власти рассказали, как планируют бороться с пробками из-за железнодорожных переездов вблизи улицы Станционной. Например, планируется расширить проезжую часть улицы Порт-Артурской для поворота направо с дополнительной полосы.

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Комментарии
15
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
2 часа
на год то хватит этой реконструкции, ажно 4 км...вот это темпы, вот это прорывы)) а то на автогенной полгода не хватило сделать полкилометра, на мосту через иню в районе первомайки, 100 метров тоже не могли сделать за полгода, даже одну полосу...а тут все таки 4 км...лет за 5 успеют??
Гость
2 часа
Порт-Артурску уже три года как обещают расширить, а воз и ныне там. Сорвали все сроки по муниц. контракту, а эти мпотенты кроме как неустойку им выставить ничего не могут. Разорвать контракт, внести в реестр недобросовестных поставщиков - нет не можем, читаем между строк "своих не трогаем, мучаемся, но работаем дальше и даем милионы шансов закончить работу". Позорище
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