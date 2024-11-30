Возле перекрытой улицы Ленина изменят режим работы светофора: машины будут меньше стоять на красный

Улицу Ленина перекрыли 10 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Возле перекрытой улицы Ленина в Новосибирске изменят режим работы светофора после обращения НГС.

Читатели НГС пожаловались на то, что участок улицы Ленина до пересечения с Советской перекрыли, а режим работы светофора не изменили:

— Улицу Ленина перекрыли, оттуда никто не едет на Советскую, но всё равно светофор горит красным: машины стоят просто так, хотя никто не идет и не едет. По идее, если перекрывают улицу, то нужно менять режим работы светофора, — считает один из них.

Изменения появятся с начала декабря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











НГС отправил запрос и после обращения изменения решили сделать. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска ответили, режим работы указанного светофора будет изменен к началу декабря 2024.

— Новый режим работы предусматривает движение пешеходов через улицу Ленина и движение транспорта по улице Советская в 1 фазе (23 секунды), движение пешеходов через улицу Советская и движение транспорта по улице Ленина во 2 фазе (16 секунд), — уточнили в департаменте.

То есть теперь водители будут меньше простаивать на красном сигнале светофора, когда будут ехать по Советской.