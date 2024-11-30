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Дороги и транспорт Возле перекрытой улицы Ленина изменят режим работы светофора: машины будут меньше стоять на красный

Возле перекрытой улицы Ленина изменят режим работы светофора: машины будут меньше стоять на красный

Водители были недовольны, что простаивают, когда едут по Советской

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1 комментарий

Улицу Ленина перекрыли 10 ноября

Источник:

Возле перекрытой улицы Ленина в Новосибирске изменят режим работы светофора после обращения НГС.

Читатели НГС пожаловались на то, что участок улицы Ленина до пересечения с Советской перекрыли, а режим работы светофора не изменили:

— Улицу Ленина перекрыли, оттуда никто не едет на Советскую, но всё равно светофор горит красным: машины стоят просто так, хотя никто не идет и не едет. По идее, если перекрывают улицу, то нужно менять режим работы светофора, — считает один из них.

Изменения появятся с начала декабря

Источник:

НГС отправил запрос и после обращения изменения решили сделать. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска ответили, режим работы указанного светофора будет изменен к началу декабря 2024.

— Новый режим работы предусматривает движение пешеходов через улицу Ленина и движение транспорта по улице Советская в 1 фазе (23 секунды), движение пешеходов через улицу Советская и движение транспорта по улице Ленина во 2 фазе (16 секунд), — уточнили в департаменте.

То есть теперь водители будут меньше простаивать на красном сигнале светофора, когда будут ехать по Советской.

Ранее мы рассказывали, какие светофоры раздражают новосибирцев.

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Комментарии
1
Жук
7 минут
Месяц прошёл!))) Сразу же было непонятно, что так будет, в прошлые годы же не перекрывали улицу. Вот ей бгу, они там одарённые "работают".
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