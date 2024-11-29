На Богдана Хмельницкого собралась пробка больше двух километров — где не проехать

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого собралась пробка. По данным 2ГИС, затор растянулся на 2,3 километра. Выезд также затруднен на соседних улицах: Фадеева, 1-м Мочищенском шоссе, Учительской.
По данным 2ГИС, сейчас ситуация в городе оценивается на 5 баллов. Проезд по Димитровскому мосту свободен, а вот на Октябрьском — пробка. Проехать сложно по площади Калинина, Октябрьской магистрали и Большевистской.
На левом берегу пробка на Ватутина, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев. На Тещином языке случилось ДТП и свободна только одна полоса.
27 ноября на Октябрьском мосту собралась огромная пробка из-за смертельного ДТП.