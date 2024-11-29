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Дороги и транспорт На Богдана Хмельницкого собралась пробка больше двух километров — где не проехать

На Богдана Хмельницкого собралась пробка больше двух километров — где не проехать

На Тещином языке из-за ДТП свободна только одна полоса

3 616
22 комментария

Пробки собрались утром в пятницу

Источник:

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого собралась пробка. По данным 2ГИС, затор растянулся на 2,3 километра. Выезд также затруднен на соседних улицах: Фадеева, 1-м Мочищенском шоссе, Учительской.

По данным 2ГИС, сейчас ситуация в городе оценивается на 5 баллов. Проезд по Димитровскому мосту свободен, а вот на Октябрьском — пробка. Проехать сложно по площади Калинина, Октябрьской магистрали и Большевистской.

Пробки оцениваются в 5 баллов

Источник:

На левом берегу пробка на Ватутина, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев. На Тещином языке случилось ДТП и свободна только одна полоса.

27 ноября на Октябрьском мосту собралась огромная пробка из-за смертельного ДТП.

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Комментарии
22
kolhoznik
17 минут
утренние пробки , да ну... , в Новосибирске ????, не верю))
American Beauty
1 час
и чо што два? час назад по большевич ехал - в целом как обычно но от бугринского и до автовокзала - т.е. все 5км
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