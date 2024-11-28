«Лишь бы в этом столетии»: новосибирцы высказались о планах по сдаче метро «Спортивная»

Станцию долгое время не могут орткрыть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска высказались по поводу планов о вводе станции метро «Спортивная» в 2025 году. Горожане оставили почти 200 комментариев под новостью о сроках открытия объекта. НГС собрал самые интересные из них.

— Всё будет — и метро, и станция, и мосты, и поликлиники, и школы, и объездная дорога. Нужно только немного подождать, — пишет аноним.

На это ответил другой незарегистрированный пользователь:

— Было бы мне 10 лет, я бы может и подождал, а уже некогда ждать.

— Где-то это мы уже слышали, и не один раз, — отметил комментатор.

— Года два назад я уже читал про эту «Спортивную» и то, что её в эксплуатацию вот-вот введут. Сколько станций метро «Спортивная» в Новосибирске сейчас? А если не местный человек, ведь заблудится. Устройте конкурс, называйте станции разными именами, — шутит пользователь под ником «Я за наших».

— 25-й год — уже хорошо. Лишь бы в этом столетии, чтобы внуки увидели, — считает Гость.

В апреле станцию планировали открыть до конца 2024 года. В сентябре в мэрии заявили, что сроки запуска станут известны только после того, как для объекта выберут нового подрядчика.

В начале ноября стало известно, что на «Спортивной» ввели режим повышенной готовности. Решение приняли для безопасности проезда.