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Дороги и транспорт Строительство метро "Спортивная" Мэрия Новосибирска назвала срок ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска назвала срок ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная»

В городской администрации сообщили, какие работы осталось выполнить на объекте

8 238
129 комментариев

В октябре власти сообщали, что станция готова на 95%

Источник:

Станцию метро «Спортивная» планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— Подрядчик планирует завершить оставшиеся работы по инженерным системам, а также по конструкциям платформенных дверей станции, — сообщили в мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Власти добавили, что сейчас специалисты ведут работу по корректировке сметной документации, чтобы направить ее на экспертизу.

В апреле станцию планировали открыть до конца 2024 года. В сентябре в мэрии заявили, что сроки запуска станут известны только после того, как для объекта выберут нового подрядчика.

В начале ноября стало известно, что на «Спортивной» ввели режим повышенной готовности. Решение приняли для безопасности проезда.

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Комментарии
129
274444392
3 часа
Где-то это мы уже слышали и не один раз. Почему ни кого не разу не подтянули за болобольство?
Рожденная в Новосибирске
3 часа
Позорники!...
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