Мэрия Новосибирска назвала срок ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная»

В октябре власти сообщали, что станция готова на 95% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Станцию метро «Спортивная» планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— Подрядчик планирует завершить оставшиеся работы по инженерным системам, а также по конструкциям платформенных дверей станции, — сообщили в мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Власти добавили, что сейчас специалисты ведут работу по корректировке сметной документации, чтобы направить ее на экспертизу.

В апреле станцию планировали открыть до конца 2024 года. В сентябре в мэрии заявили, что сроки запуска станут известны только после того, как для объекта выберут нового подрядчика.