Мэрия Новосибирска назвала срок ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная»

Станцию метро «Спортивная» планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
— Подрядчик планирует завершить оставшиеся работы по инженерным системам, а также по конструкциям платформенных дверей станции, — сообщили в мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Власти добавили, что сейчас специалисты ведут работу по корректировке сметной документации, чтобы направить ее на экспертизу.
В апреле станцию планировали открыть до конца 2024 года. В сентябре в мэрии заявили, что сроки запуска станут известны только после того, как для объекта выберут нового подрядчика.
В начале ноября стало известно, что на «Спортивной» ввели режим повышенной готовности. Решение приняли для безопасности проезда.