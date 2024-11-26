Новосибирец прокатил разбитый автомобиль крышей по асфальту — видео необычной эвакуации

Необычный способ эвакуации автомобиля заметили в селе Каменка под Новосибирском. Видеоролик опубликовали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На кадрах видно, как автомобиль тащит за собой по асфальту остатки другого авто. На ситуацию ярко отреагировали пользователи.
— Возмещение за порчу дороги, надеюсь, ему светит? — поинтересовался один из комментаторов.
— Крыша и капот под покраску получается! — отшутился другой подписчик.
— Как вот асфальт на дороге после этого будет держаться, — негодует из-за происходящего сибирячка.
Редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МВД за комментарием.
Обновлено:
В пресс-службе региональной ГАИ редакции НГС рассказали, что разбитый автомобиль нашли — его сдали на металлолом. Личность водителя устанавливают. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Ранее автохамы устроили парковку на тротуаре перед кафе в центре Новосибирска.