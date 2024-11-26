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Дороги и транспорт Новосибирец прокатил разбитый автомобиль крышей по асфальту — видео необычной эвакуации

Новосибирец прокатил разбитый автомобиль крышей по асфальту — видео необычной эвакуации

Транспортируемый автомобиль сильно поврежден

5 494
22 комментария

Сибиряки опасаются, что водитель мог повредить асфальт

Необычный способ эвакуации автомобиля заметили в селе Каменка под Новосибирском. Видеоролик опубликовали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как автомобиль тащит за собой по асфальту остатки другого авто. На ситуацию ярко отреагировали пользователи.

— Возмещение за порчу дороги, надеюсь, ему светит? — поинтересовался один из комментаторов.

— Крыша и капот под покраску получается! — отшутился другой подписчик.

— Как вот асфальт на дороге после этого будет держаться, — негодует из-за происходящего сибирячка.

Редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МВД за комментарием.

Обновлено:

В пресс-службе региональной ГАИ редакции НГС рассказали, что разбитый автомобиль нашли — его сдали на металлолом. Личность водителя устанавливают. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Ранее автохамы устроили парковку на тротуаре перед кафе в центре Новосибирска.

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Автомобиль Эвакуация авто Дорога Новосибирск
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Комментарии
22
Дормидонт Евлампивич
6 часов
ГВНС , вы считаете, что это типа "эвакуация автомобиля". Эх, заблуждаетесь. Дядька или тётка на металлом остатки от ведра волочёт, что бы копейку заработать. Не всем дано остановки по городу демонтировать.
Гость
7 часов
Не по теме, поржите, это министр финансов говорит: "....Силуанов призвал не думать о повышении ключевой ставки, «иначе сбудется»........" ........а чё так можно!?
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