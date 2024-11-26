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Дороги и транспорт Документы для строительства метро в Новосибирске устарели — их подготовили больше 10 лет назад

Документы для строительства метро в Новосибирске устарели — их подготовили больше 10 лет назад

Власти не знают, на какие средства будут строить подземку

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181 комментарий

Источники финансирования будут определены после заключения госэкспертизы

Проектная документация по развитию новосибирского метрополитена устарела и является неактуальной. Об этом НГС заявили в мэрии Новосибирска в ответе на запрос.

— В связи с изменением технических регламентов, разработанная в 2013 году проектная документация по развитию метрополитена устарела и является неактуальной. Источники финансирования будут определены после актуализации проектов и получения положительного заключения государственной экспертизы, — ответили в муниципалитете.

Ранее в мэрии НГС сообщали, что развитие метрополитена до 2030 года обойдется не менее, чем в 100 миллиардов рублей.

Нынешняя утвержденная схема развития Новосибирского метрополитена охватывает период до 2030 года. Власти планируют откорректировать ее в 2025 году, но детали пока неизвестны.

Сейчас план развития Новосибирского метрополитена предусматривает продление Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до новых «Гусинобродской» и «Молодежной», а также строительство метродепо «Волочаевская». Кроме того, предусматривается продление Ленинской линии от станции «Площадь Маркса» до новых станций «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Также запланировано продление линии от станции «Заельцовская» до «Северной».

Более подробно ознакомиться с планами по развитию новосибирского метрополитена можно в нашем материале.

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Комментарии
181
ruterist
8 часов
нужно срочно пару лярдов на новую проектную документацию да? 😂😂😂😂
Bream
8 часов
даже уже и не смешно.
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