Все троллейбусы на маршруте № 13 заменили на новые — теперь транспорт едет по площади Будагова иначе

Троллейбус благодаря автономному ходу едет по площади Инженера Будагова иначе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске все троллейбусы на маршруте № 13 заменили на новые бело-голубые модели «Горожанин». Как объяснил начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев во время оперативного совещания при мэре, из-за этого изменили движение по площади Инженера Будагова.

— Переключили движение на площади Инженера Будагова, это стало возможно после того, как мы укомплектовали маршрут № 13 новыми троллейбусами с автономным ходом. Теперь все троллейбусы новые, — рассказал Иосиф Кодалаев.

По данным сервиса 2ГИС, теперь троллейбус до остановки «Учительская» будет проезжать по верхнему уровню развязки на площади Инженера Будагова, в сторону остановки «Речной Вокзал» маршрут остался прежний.

Общественный транспорт теперь будет проезжать по верхнему уровню развязки Источник: 2ГИС









