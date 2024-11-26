Все троллейбусы на маршруте № 13 заменили на новые — теперь транспорт едет по площади Будагова иначе

В Новосибирске все троллейбусы на маршруте № 13 заменили на новые бело-голубые модели «Горожанин». Как объяснил начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев во время оперативного совещания при мэре, из-за этого изменили движение по площади Инженера Будагова.
— Переключили движение на площади Инженера Будагова, это стало возможно после того, как мы укомплектовали маршрут № 13 новыми троллейбусами с автономным ходом. Теперь все троллейбусы новые, — рассказал Иосиф Кодалаев.
По данным сервиса 2ГИС, теперь троллейбус до остановки «Учительская» будет проезжать по верхнему уровню развязки на площади Инженера Будагова, в сторону остановки «Речной Вокзал» маршрут остался прежний.
Недавно власти обновили троллейбусы в Ленинском парке, сотрудники попрощались с зеленым транспортом. Теперь троллейбусы № 7 и 24 — новые, протяженность маршрута также увеличилась из-за автономного хода. С выходом нового транспорта с валидаторами, кондукторы остались без работы. Одни уходят работать контролерами, другие остаются в резерве.