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Дороги и транспорт Все троллейбусы на маршруте № 13 заменили на новые — теперь транспорт едет по площади Будагова иначе

Все троллейбусы на маршруте № 13 заменили на новые — теперь транспорт едет по площади Будагова иначе

Зеленый транспорт убрали с маршрута

4 267
28 комментариев

Троллейбус благодаря автономному ходу едет по площади Инженера Будагова иначе

В Новосибирске все троллейбусы на маршруте № 13 заменили на новые бело-голубые модели «Горожанин». Как объяснил начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев во время оперативного совещания при мэре, из-за этого изменили движение по площади Инженера Будагова.

— Переключили движение на площади Инженера Будагова, это стало возможно после того, как мы укомплектовали маршрут № 13 новыми троллейбусами с автономным ходом. Теперь все троллейбусы новые, — рассказал Иосиф Кодалаев.

По данным сервиса 2ГИС, теперь троллейбус до остановки «Учительская» будет проезжать по верхнему уровню развязки на площади Инженера Будагова, в сторону остановки «Речной Вокзал» маршрут остался прежний.

Общественный транспорт теперь будет проезжать по верхнему уровню развязки

Недавно власти обновили троллейбусы в Ленинском парке, сотрудники попрощались с зеленым транспортом. Теперь троллейбусы № 7 и 24 — новые, протяженность маршрута также увеличилась из-за автономного хода. С выходом нового транспорта с валидаторами, кондукторы остались без работы. Одни уходят работать контролерами, другие остаются в резерве.

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Троллейбус Маршрут 13 Площадь Инженера Будагова
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Комментарии
29
Алёна Свистоплясова
2 часа
Все равно еще будут иногда выходить
ПРО
2 часа
встанут при первом серьезном гололеде или "каше"
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