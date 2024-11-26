«Проехал перекресток и встал в пробку»: какие светофоры раздражают новосибирцев — точки на карте и мнение мэрии

Чаще всего новосибирцы жалуются на короткие светофоры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











С проблемой неработающих или неудобных светофоров сталкивался каждый автомобилист. Новосибирцы рассказали НГС о самых проблемных, по их мнению, местах на дорогах города: где не работают светофоры, работают в неправильном режиме, должны быть перенесены или в целом установлены, а сейчас отсутствуют. А мы узнали у мэрии, будут ли решены проблемы. Подробности — в нашем материале.

Короткий «зеленый»

Читательница Татьяна рассказала, что на пересечении улицы Оловозаводской и Сержанта Коротаева установили светофор, зеленый сигнал которого горит 40 секунд. За это время проехать перекресток могут только 3–4 машины, а в час пик и того меньше, потому что через дорогу останавливается общественный транспорт и замедляет движение.

Общественный транспорт мешает проехать автовладельцам Источник: 2gis.ru











Татьяна добавляет, что при этом за 15 метров до светофора на Оловозаводской поставили знак «Объезд» перед люками теплотрассы, и проехать можно только по одной полосе.

— Проехал перекресток и сразу встал в пробку, потому что светофор на пересечении улиц Оловозаводской и Тюменской не работает с прошлой недели. Пробки просто безобразные, выехать невозможно. Сегодня я ехала от Сержанта Коротаева до перекрестка Аникина и Мира 40 минут. Складывается впечатление, что перепутали перекрестки и поставили новый светофор не там, где нужно, или просто сливают деньги, чтобы не уменьшили бюджет на 2025 год по этой статье расхода. 100%-е совпадение со светофором на пересечении Бронного и Прокопьевской, — возмущается женщина.

Сибирячка Оксана заметила, что изменили режим светофора на перекрестке Гоголя и Красина, и теперь там постоянная пробка: под мигающий зеленый и желтый успевают проехать всего три-четыре машины. Она хочет, чтобы вернули прежний режим работы, когда на проезд было 16 секунд.

На Гоголя изменили режим работы светофора Источник: 2gis.ru











Читатель Александр обратил внимание на то, что сократили время зеленого сигнала светофора в левом ряду при повороте с Красного проспекта на Советскую. Теперь там успевают проехать всего 3–4 машины.

ГЦОДД следит за жалобами на неисправные светофоры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Читательница Анна рассказала о светофоре на перекрестке улиц Титова и Бийской, со стороны «Чистой Слободы», который работает 30 секунд.

— Поток огромный по этой дороге, люди нарушают ПДД, чтобы не опоздать на работу, в учебные заведения и так далее: проезжают прямо со второй полосы, хотя движение прямо только с крайней правой полосы. Это добавляет порой проблем, разъехаться не могут или внаглую лезут. От этого с крайней правой полосы еще медленнее едет транспорт, а также объезжают по частному сектору и выезжают на этот перекресток уже с Бийской, так как там светофор горит более 60 секунд, — рассказывает Анна.

Водители должны поворачивать с левой полосы Источник: 2gis.ru











Анна вспоминает, что жители обращались в департамент транспорта.

— Ответили, что работу зеленого сигнала светофора со стороны «Чистой Слободы» нет смысла продлять, так как пробки не наблюдались, а скопление машин — в пределах допустимого. Может, они переедут жить в наш микрорайон и каждое утро попробуют проехать, — предлагает решение читательница.

Неудобный режим

Еще одна читательница Анна считает светофор на пересечении улиц Танковой и Народной неудобным и для автомобилистов, и для пешеходов, потому что зеленый свет загорается сразу для всех участников дорожного движения. С Танковой на Народную успевает проехать всего несколько машин, потому что на повороте им необходимо пропускать пешеходов, из-за чего образуется пробка.

Пешеходом просто опасно переходить дорогу Источник: 2gis.ru











По ее словам, для пешеходов возникает опасная дорожная ситуация: нужно умудриться смотреть и вперед, и себе за спину, чтобы контролировать дорожную ситуацию. Когда для этих участников горит красный свет, машин на перекрестке практически нет, потому что они двигаются не с приоритетных полос и их значительно меньше.

— Пользуясь этим «преимуществом», некоторые пешеходы двигаются через дорогу на красный свет, что, безусловно, может приводить к неприятным последствиям. В идеале, на мой взгляд, организовать движение, как на перекрестке между улицами Никитина и Кирова, когда отдельно проезжают машины и отдельно проходят все пешеходы, — комментирует Анна.

Нередко новосибирцам неудобно, когда одновременно загорается светофор и для пешеходов, и для автомобилистов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительница Новосибирска Алла уверена, что самый неудобный светофор расположен на улице Добролюбова, возле ДК.

— Он для пешеходов, а перекресток в 20 метрах ниже. И там полный коллапс из машин, которые с Зыряновской или на нее поворачивают. Проблема была бы частично решена переносом светофора, но нет. По выходным и летом там бордовый цвет навигатора всегда, — рассказывает Алла.

Частые поломки

Читатель Антон заметил, как часто ломаются светофоры на двух перекрестках, из-за чего там собирается пробка — на пересечении улицы Волочаевской с Гусинобродским шоссе и на пересечении улицы Доватора с Гусинобродским шоссе.

Читатель Алексей рассказал об аварийных ситуациях на пересечении улиц Промышленной и Трикотажной, где не работает светофор.

— Если ехать по Трикотажной вверх и разворачиваться, то я мешаю встречному потоку и нужно внаглую залазить, потому что пускают мало. А я, к примеру, по этому маршруту вожу дочь в школу № 178, так как Промышленная уже год перекопана, — возмущается мужчина.

Отсутствие нужного светофора

Читательница Оксана предложила осветить проблему отсутствия светофора на кольце площади Кирова, где постоянные пробки на улице Петухова из-за его отсутствия. После запроса НГС светофор действительно поставили, но реакция местных жителей была неоднозначной.

Диспетчерская служба ГЦОДД ведет контроль и учет заявок о неисправности светофоров в Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Что говорят в мэрии

В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска журналисту НГС рассказали, что светофоры в районе площади Кирова установили для улучшения дорожной обстановки.

Изменить светофор на перекрестке улиц Танковая — Народная на оптимальный режим работы с учетом интенсивности движения каждого из направлений планируют, уже заключен муниципальный контракт. Но сама реконструкция будет в 2025 году.

— Строительство светофора на перекрестке улиц Добролюбова — Зыряновской предварительными планами работ на 2025 год не предусмотрено и будет рассмотрено при условии выделения дополнительного объема бюджетных средств, предназначенных на эти цели, — отметили в департаменте.

Режимы работы светофоров на перекрестках Красного проспекта — Советской, Гоголя — Красина и Титова — Бийской соответствуют требованиям, установлены в оптимальном режиме для движения транспорта и пешеходов и в последнее время не менялись.

Если светофоры не работают, то движение нужно продолжать с учетом ПДД и дорожных знаков Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











— Светофор на перекрестке улиц Сержанта Коротаева — Оловозаводской построен в 2024 году и подключен 11 ноября 2024 года. Режим работы установлен согласно проектно-сметной документации, — комментируют в департаменте.

В диспетчерскую службу муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД) за последние полгода поступало по 12 заявок о неисправности светофоров на перекрестках Гусинобродского шоссе — Волочаевской и Гусинобродского шоссе — Доватора.

Чтобы светофор не ломался так часто, 14 ноября 2024 года подрядчик заменил питающий кабель на светофоре на перекрестке Гусинобродского шоссе — Волочаевской.

— Также проведен осмотр питающего кабеля на предмет повреждений на светофоре, расположенном на перекрестке Гусинобродского шоссе — Доватора, повреждений не выявлено. 8 ноября 2024-го там выполнены работы по изменению фазы (восстановление более корректной схемы электроснабжения), — пояснили журналисту НГС в мэрии.

С 11 ноября 2024-го в диспетчерскую службу ГЦОДД поступало 4 заявки о неисправности светофора на перекрестке Промышленной — Трикотажной. Сейчас они уже работают.