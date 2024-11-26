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Дороги и транспорт «Проехал перекресток и встал в пробку»: какие светофоры раздражают новосибирцев — точки на карте и мнение мэрии

«Проехал перекресток и встал в пробку»: какие светофоры раздражают новосибирцев — точки на карте и мнение мэрии

Одним светофорам не хватает времени, а другие просто стоят в неудобном месте

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71 комментарий

Чаще всего новосибирцы жалуются на короткие светофоры

С проблемой неработающих или неудобных светофоров сталкивался каждый автомобилист. Новосибирцы рассказали НГС о самых проблемных, по их мнению, местах на дорогах города: где не работают светофоры, работают в неправильном режиме, должны быть перенесены или в целом установлены, а сейчас отсутствуют. А мы узнали у мэрии, будут ли решены проблемы. Подробности — в нашем материале.

Короткий «зеленый»

Читательница Татьяна рассказала, что на пересечении улицы Оловозаводской и Сержанта Коротаева установили светофор, зеленый сигнал которого горит 40 секунд. За это время проехать перекресток могут только 3–4 машины, а в час пик и того меньше, потому что через дорогу останавливается общественный транспорт и замедляет движение.

Общественный транспорт мешает проехать автовладельцам

Татьяна добавляет, что при этом за 15 метров до светофора на Оловозаводской поставили знак «Объезд» перед люками теплотрассы, и проехать можно только по одной полосе.

— Проехал перекресток и сразу встал в пробку, потому что светофор на пересечении улиц Оловозаводской и Тюменской не работает с прошлой недели. Пробки просто безобразные, выехать невозможно. Сегодня я ехала от Сержанта Коротаева до перекрестка Аникина и Мира 40 минут. Складывается впечатление, что перепутали перекрестки и поставили новый светофор не там, где нужно, или просто сливают деньги, чтобы не уменьшили бюджет на 2025 год по этой статье расхода. 100%-е совпадение со светофором на пересечении Бронного и Прокопьевской, — возмущается женщина.

Сибирячка Оксана заметила, что изменили режим светофора на перекрестке Гоголя и Красина, и теперь там постоянная пробка: под мигающий зеленый и желтый успевают проехать всего три-четыре машины. Она хочет, чтобы вернули прежний режим работы, когда на проезд было 16 секунд.

На Гоголя изменили режим работы светофора

Читатель Александр обратил внимание на то, что сократили время зеленого сигнала светофора в левом ряду при повороте с Красного проспекта на Советскую. Теперь там успевают проехать всего 3–4 машины.

ГЦОДД следит за жалобами на неисправные светофоры

Читательница Анна рассказала о светофоре на перекрестке улиц Титова и Бийской, со стороны «Чистой Слободы», который работает 30 секунд.

— Поток огромный по этой дороге, люди нарушают ПДД, чтобы не опоздать на работу, в учебные заведения и так далее: проезжают прямо со второй полосы, хотя движение прямо только с крайней правой полосы. Это добавляет порой проблем, разъехаться не могут или внаглую лезут. От этого с крайней правой полосы еще медленнее едет транспорт, а также объезжают по частному сектору и выезжают на этот перекресток уже с Бийской, так как там светофор горит более 60 секунд, — рассказывает Анна.

Водители должны поворачивать с левой полосы

Анна вспоминает, что жители обращались в департамент транспорта.

— Ответили, что работу зеленого сигнала светофора со стороны «Чистой Слободы» нет смысла продлять, так как пробки не наблюдались, а скопление машин — в пределах допустимого. Может, они переедут жить в наш микрорайон и каждое утро попробуют проехать, — предлагает решение читательница.

Неудобный режим

Еще одна читательница Анна считает светофор на пересечении улиц Танковой и Народной неудобным и для автомобилистов, и для пешеходов, потому что зеленый свет загорается сразу для всех участников дорожного движения. С Танковой на Народную успевает проехать всего несколько машин, потому что на повороте им необходимо пропускать пешеходов, из-за чего образуется пробка.

Пешеходом просто опасно переходить дорогу

По ее словам, для пешеходов возникает опасная дорожная ситуация: нужно умудриться смотреть и вперед, и себе за спину, чтобы контролировать дорожную ситуацию. Когда для этих участников горит красный свет, машин на перекрестке практически нет, потому что они двигаются не с приоритетных полос и их значительно меньше.

— Пользуясь этим «преимуществом», некоторые пешеходы двигаются через дорогу на красный свет, что, безусловно, может приводить к неприятным последствиям. В идеале, на мой взгляд, организовать движение, как на перекрестке между улицами Никитина и Кирова, когда отдельно проезжают машины и отдельно проходят все пешеходы, — комментирует Анна.

Нередко новосибирцам неудобно, когда одновременно загорается светофор и для пешеходов, и для автомобилистов

Жительница Новосибирска Алла уверена, что самый неудобный светофор расположен на улице Добролюбова, возле ДК.

— Он для пешеходов, а перекресток в 20 метрах ниже. И там полный коллапс из машин, которые с Зыряновской или на нее поворачивают. Проблема была бы частично решена переносом светофора, но нет. По выходным и летом там бордовый цвет навигатора всегда, — рассказывает Алла.

Частые поломки

Читатель Антон заметил, как часто ломаются светофоры на двух перекрестках, из-за чего там собирается пробка — на пересечении улицы Волочаевской с Гусинобродским шоссе и на пересечении улицы Доватора с Гусинобродским шоссе.

Читатель Алексей рассказал об аварийных ситуациях на пересечении улиц Промышленной и Трикотажной, где не работает светофор.

— Если ехать по Трикотажной вверх и разворачиваться, то я мешаю встречному потоку и нужно внаглую залазить, потому что пускают мало. А я, к примеру, по этому маршруту вожу дочь в школу № 178, так как Промышленная уже год перекопана, — возмущается мужчина.

Отсутствие нужного светофора

Читательница Оксана предложила осветить проблему отсутствия светофора на кольце площади Кирова, где постоянные пробки на улице Петухова из-за его отсутствия. После запроса НГС светофор действительно поставили, но реакция местных жителей была неоднозначной.

Диспетчерская служба ГЦОДД ведет контроль и учет заявок о неисправности светофоров в Новосибирске

Что говорят в мэрии

В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска журналисту НГС рассказали, что светофоры в районе площади Кирова установили для улучшения дорожной обстановки.

Изменить светофор на перекрестке улиц Танковая — Народная на оптимальный режим работы с учетом интенсивности движения каждого из направлений планируют, уже заключен муниципальный контракт. Но сама реконструкция будет в 2025 году.

— Строительство светофора на перекрестке улиц Добролюбова — Зыряновской предварительными планами работ на 2025 год не предусмотрено и будет рассмотрено при условии выделения дополнительного объема бюджетных средств, предназначенных на эти цели, — отметили в департаменте.

Режимы работы светофоров на перекрестках Красного проспекта — Советской, Гоголя — Красина и Титова — Бийской соответствуют требованиям, установлены в оптимальном режиме для движения транспорта и пешеходов и в последнее время не менялись.

Если светофоры не работают, то движение нужно продолжать с учетом ПДД и дорожных знаков

— Светофор на перекрестке улиц Сержанта Коротаева — Оловозаводской построен в 2024 году и подключен 11 ноября 2024 года. Режим работы установлен согласно проектно-сметной документации, — комментируют в департаменте.

В диспетчерскую службу муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД) за последние полгода поступало по 12 заявок о неисправности светофоров на перекрестках Гусинобродского шоссе — Волочаевской и Гусинобродского шоссе — Доватора.

Чтобы светофор не ломался так часто, 14 ноября 2024 года подрядчик заменил питающий кабель на светофоре на перекрестке Гусинобродского шоссе — Волочаевской.

— Также проведен осмотр питающего кабеля на предмет повреждений на светофоре, расположенном на перекрестке Гусинобродского шоссе — Доватора, повреждений не выявлено. 8 ноября 2024-го там выполнены работы по изменению фазы (восстановление более корректной схемы электроснабжения), — пояснили журналисту НГС в мэрии.

С 11 ноября 2024-го в диспетчерскую службу ГЦОДД поступало 4 заявки о неисправности светофора на перекрестке Промышленной — Трикотажной. Сейчас они уже работают.

Ранее мы рассказывали о том, как в Новосибирске изменили работу светофора для выезда из Евроберега — мнения местных жителей тоже разделились.

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Комментарии
71
204650333
5 часов
Перекресток Мочищенское шоссе и ул. Аэропорт светофор и через 100 метров по шоссе в сторону ул. Кедровой второй светофор, а ещё через 50 метров третий светофор на перекрестке шоссе с ул. Жуковского. Вот там пробка всегда, да еще с перекрытием выезда с ул. Аэропорт.
кулькулятр
7 часов
На пересечении улиц Красный проспект и Ядринцевская зеленый горит всего 16 секунд, но за это время проспект успевают перебежать около 30 пешеходов в отличной спортивной форме. Ещё 20 пешеходов-пенсионеров успевают добежать только до середины проспекта, чтобы через полторы минуты пробежать оставшуюся половину.
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