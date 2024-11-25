«Из-за машины не могут выехать»: огромная пробка собралась около НГТУ в Новосибирске — видео затора

Вечером 25 ноября около НГТУ собралась большая пробка. Об этом редакции НГС сообщил читатель.
Судя по ролику, затор образовался на пересечении улиц Геодезической и Новогодней. На кадрах видно, что движения по улицам практически нет. По словам автора, проезду мешает большегруз.
— Там из-за машины они не могут выехать, — отметил читатель.
На картах «2ГИС» затор около НГТУ не отображается, однако один из пользователей написал, что поток стоит.
— Что там такое? Почему стоим? — поинтересовался новосибирец.
По данным «Яндекс.Карт», движение на улицах Геодезической и Новогодней затруднено.
Редакция НГС обратилась в пресс-службу МВД, чтобы выяснить, поступала ли информация о ДТП в этом месте.
Ранее пробки сковали Новосибирск утром 25 ноября.