«Из-за машины не могут выехать»: огромная пробка собралась около НГТУ в Новосибирске — видео затора

Пробка растянулась на всю улицу Источник: читатель НГС











Вечером 25 ноября около НГТУ собралась большая пробка. Об этом редакции НГС сообщил читатель.

Источник: читатель НГС

Судя по ролику, затор образовался на пересечении улиц Геодезической и Новогодней. На кадрах видно, что движения по улицам практически нет. По словам автора, проезду мешает большегруз.

— Там из-за машины они не могут выехать, — отметил читатель.

Что стало причиной пробки — неизвестно Источник: 2gis











На картах «2ГИС» затор около НГТУ не отображается, однако один из пользователей написал, что поток стоит.

— Что там такое? Почему стоим? — поинтересовался новосибирец.

Информация об авариях в этом месте не поступала Источник: «Яндекс.Карты»











По данным «Яндекс.Карт», движение на улицах Геодезической и Новогодней затруднено.

Редакция НГС обратилась в пресс-службу МВД, чтобы выяснить, поступала ли информация о ДТП в этом месте.