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Дороги и транспорт «Из-за машины не могут выехать»: огромная пробка собралась около НГТУ в Новосибирске — видео затора

«Из-за машины не могут выехать»: огромная пробка собралась около НГТУ в Новосибирске — видео затора

Предположительно, проезд загородил большегруз

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19 комментариев

Пробка растянулась на всю улицу

Вечером 25 ноября около НГТУ собралась большая пробка. Об этом редакции НГС сообщил читатель.

Судя по ролику, затор образовался на пересечении улиц Геодезической и Новогодней. На кадрах видно, что движения по улицам практически нет. По словам автора, проезду мешает большегруз.

— Там из-за машины они не могут выехать, — отметил читатель.

Что стало причиной пробки — неизвестно

На картах «2ГИС» затор около НГТУ не отображается, однако один из пользователей написал, что поток стоит.

— Что там такое? Почему стоим? — поинтересовался новосибирец.

Информация об авариях в этом месте не поступала

По данным «Яндекс.Карт», движение на улицах Геодезической и Новогодней затруднено.

Редакция НГС обратилась в пресс-службу МВД, чтобы выяснить, поступала ли информация о ДТП в этом месте.

Ранее пробки сковали Новосибирск утром 25 ноября.

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Комментарии
19
Bream
6 часов
автор видео, ты бы еще быстрее в разные стороны телефоном водил, оператор кислых щей
Мон@шка60+
6 часов
Пустая улица и все спокойно едут.
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