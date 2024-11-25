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Дороги и транспорт УФАС заставляет Толмачево изменить правила парковки из-за цен на такси — сейчас водители платят за повторный въезд

УФАС заставляет Толмачево изменить правила парковки из-за цен на такси — сейчас водители платят за повторный въезд

Правила парковки изменились год назад

6 164
81 комментарий

С 15 августа прошлого года за повторный въезд на парковку Толмачево, откуда забирают пассажиров таксисты, приходится сразу же платить

УФАС заставляет новосибирский аэропорт Толмачево изменить правила парковки на территории. Комиссия решила, что оплата за повторный въезд повышает стоимость проезда в такси.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского УФАС, специальная комиссия установила, что ООО «Новапорт Трейдинг» («Новапорт» — холдинг, который управляет российскими аэропортами, в том числе и Толмачево) нарушает Федеральный закон «О защите конкуренции» из-за новых правил использования парковки.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новапорт Трейдинг» образовано в 2015 году, директором числится Станислав Таравков, учредителем — ООО «Новапорт Холдинг». На конец 2023 года выручка компании составила 3,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиарда рублей. В свою очередь генеральным директором организации «Новапорт Холдинг» числится бывший директор Толмачево — Евгений Янкилевич. На конец 2023 года компания выручила 630,4 миллиона рублей, чистая прибыль при этом составила 9,3 миллиарда рублей (вероятно, компания могла продать активы).

Так, до 15 августа прошлого года правила были следующие: бесплатный временной интервал составлял первые 15 минут с момента въезда, свыше 15 минут стоимость тарифицировалась в следующем порядке: первый час — 400 рублей, второй час — 300 рублей, далее каждый следующий час — 200 рублей.

Но после правила изменились, повторный въезд в течение двух часов начал тарифицироваться с первой минуты (первые 15 минут — 100 рублей), далее условия те же, что и описаны выше.

— Мера по введению дополнительной платы за повторный въезд на привокзальную площадь приводит к удорожанию услуг такси, если оно повторно подъезжает к вокзалу. Ожидание такси, которое уже использовало лимит первых 15 минут, пассажирам за зоной парковки доставляет неудобства, — сообщают в пресс-службе в УФАС.

Также антимонопольный орган установил, что «Новапорт Трейдинг» предоставил службе такси аэропорта преимущество — места для ожидания перед зданием. Подобное решение ущемляет другие службы такси и пассажиров, считают в УФАС.

В итоге комиссия выдала компании предписание о прекращении нарушения законодательства. Теперь руководство Толмачево должно пересмотреть правила организации парковки и внести в них изменения.

Оперативно прокомментировать информацию в пресс-службе Толмачево не смогли, НГС направил запрос.

Год назад журналист НГС изучила способы добраться до аэропорта без такси из центра Новосибирска и узнала, сколько это стоит.

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Аэропорт Толмачево Такси УФАС Парковка
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Комментарии
81
edmitry67
7 часов
Да беспредельщики капитальные! И самое печальное, что весь год никто этим не интересовался. А за год таких денег внахаляву нагребли! Даже 200 и 300 р Это и так огромная стоимость. Или что аэропорт и земля это личная собственность? На которую могут пустить авто, могут запретить..., могут стоимость до 1000 поднять? Людям деваться некуда, вот и платят. А на бесплатной парковке в овраге и грязи люди ждут прилетов рейсов.
Гость
8 часов
Сплошное обдирательство. Чистая прибыль 50% на пустом месте. Загородили территорию, установили цену и пока подъедет простой человек высадить родственников, все, 15 минут прошли, отдай 400 рублей. А ЗА ЧТО???
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