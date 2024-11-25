«Перекрыта блоками»: на участке улицы Авиастроителей закрыли проезд — с чем это связано

Участок на улице Авиастроителей перекрыли 25 ноября. Ограничение движения связано с реконструкцией школы № 57.
— Сегодня полностью перекрыта бетонными блоками улица Авиастроителей, сразу после пересечения с Учительской, — сообщил читатель НГС.
Как рассказал НГС начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров, ограничение на участке по улице Авиастроителей от улицы Учительской до дома № 17 связано с подключением канализации к школе № 57.
По данным сервиса 2 ГИС, проезд перекрыли сегодня, закончить работы должны до 23:59 29 ноября.
Реконструкция школы № 57 на улице Авиастроителей должны завершить в этом году. Образовательное учреждение не работает с 2018 года, старое здание возвели еще в 1939 году и снесли летом 2022 года.