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Дороги и транспорт «Перекрыта блоками»: на участке улицы Авиастроителей закрыли проезд — с чем это связано

«Перекрыта блоками»: на участке улицы Авиастроителей закрыли проезд — с чем это связано

Движение ограничили на несколько дней

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27 комментариев

Проехать по улице Авиастроителей рядом с реконструируемой школой № 57 не получится

Участок на улице Авиастроителей перекрыли 25 ноября. Ограничение движения связано с реконструкцией школы № 57.

— Сегодня полностью перекрыта бетонными блоками улица Авиастроителей, сразу после пересечения с Учительской, — сообщил читатель НГС.

Как рассказал НГС начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров, ограничение на участке по улице Авиастроителей от улицы Учительской до дома № 17 связано с подключением канализации к школе № 57.

По данным сервиса 2 ГИС, проезд перекрыли сегодня, закончить работы должны до 23:59 29 ноября.

Реконструкция школы № 57 на улице Авиастроителей должны завершить в этом году. Образовательное учреждение не работает с 2018 года, старое здание возвели еще в 1939 году и снесли летом 2022 года.

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Комментарии
27
Дима Диманов
9 часов
ага как промышленную на 1,5 месяца
Гость
10 часов
Автогенная перекрыта блоками уже полгода, что там можно столько времени ремонтировать в яме, не понятно. Те кто там ездил, уже полгода в пробках по объездным. Кроме как вредительство, по другому сложно это квалифицировать.
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