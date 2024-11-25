Цветастый трамвай № 13 вышел на линию в Новосибирске — смотрим на обновленный транспорт

Цветастый трамвай с достопримечательностями Новосибирска вышел на маршрут № 13. С одной стороны корпуса общественного транспорта появился новый терминал аэропорта Толмачево и ЛДС, с другой — НОВАТ.
Пока он будет следовать по маршруту № 13 (от остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «Писарева»), но как только появится больше новых составов, цветастый транспорт переведут на маршрут № 14 (от остановки «Площадь Калинина» до остановки «Сад Мичуринцев»).
Арт-трамвай с достопримечательностями города создали при поддержке центра молодежи «Альтаир» и сайта НГС в коллаборации с брендом одежды «Свобода».
Сейчас составы на маршруте № 13 активно обновляют, журналист НГС уже успела прокатиться на стильном красно-черном трамвае.