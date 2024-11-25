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Дороги и транспорт Цветастый трамвай № 13 вышел на линию в Новосибирске — смотрим на обновленный транспорт

Цветастый трамвай № 13 вышел на линию в Новосибирске — смотрим на обновленный транспорт

На корпусе появился аэропорт Толмачево, Бугринский мост и другие достопримечательности города

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41 комментарий

Трамвай украсили яркими рисунками

Цветастый трамвай с достопримечательностями Новосибирска вышел на маршрут № 13. С одной стороны корпуса общественного транспорта появился новый терминал аэропорта Толмачево и ЛДС, с другой — НОВАТ.

Пока он будет следовать по маршруту № 13 (от остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «Писарева»), но как только появится больше новых составов, цветастый транспорт переведут на маршрут № 14 (от остановки «Площадь Калинина» до остановки «Сад Мичуринцев»).

Арт-трамвай с достопримечательностями города создали при поддержке центра молодежи «Альтаир» и сайта НГС в коллаборации с брендом одежды «Свобода».

На одной стороне корпуса красуется краеведческий музей, «шарик», театр кукол и НОВАТ

На другой появился новый ЛДС, хоккейная команда «Сибирь», аэропорт Толмачево и зеленый самолет авиакомпании S7

Сейчас составы на маршруте № 13 активно обновляют, журналист НГС уже успела прокатиться на стильном красно-черном трамвае.

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Трамвай Общественный транспорт
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Комментарии
41
С левого берега
13 часов
На другом трамвае нарисуйте наши недостройки, мост, станцию метро, поликлиники.
Живущий в Сибири
11 часов
"Столица Сибири" должна гордиться пробищами, кучами человейников, бурым угольком, бесконечными прорывами по всему городу, нищими зарплатами, неподъёмной ипотекой, грязью, пылью летом, нечищенными дорогами с "бионордом" зимой, вырубленными деревьями, всё хуже работающим ОТ, засильем "специалистов". Предлагаю всем желающим добавить что-нибудь ещё от себя.
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