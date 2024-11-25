Цветастый трамвай № 13 вышел на линию в Новосибирске — смотрим на обновленный транспорт

Трамвай украсили яркими рисунками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Цветастый трамвай с достопримечательностями Новосибирска вышел на маршрут № 13. С одной стороны корпуса общественного транспорта появился новый терминал аэропорта Толмачево и ЛДС, с другой — НОВАТ.

Пока он будет следовать по маршруту № 13 (от остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «Писарева»), но как только появится больше новых составов, цветастый транспорт переведут на маршрут № 14 (от остановки «Площадь Калинина» до остановки «Сад Мичуринцев»).

Арт-трамвай с достопримечательностями города создали при поддержке центра молодежи «Альтаир» и сайта НГС в коллаборации с брендом одежды «Свобода».

На одной стороне корпуса красуется краеведческий музей, «шарик», театр кукол и НОВАТ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На другой появился новый ЛДС, хоккейная команда «Сибирь», аэропорт Толмачево и зеленый самолет авиакомпании S7 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









